Otomotiv veri analiz firması Cardata, ikinci el piyasasında en çok satan ilk 20 otomobili Ekonomist.com.tr için sıraladı.

Listede en ucuz araç 235 bin TL fiyatla 2105 model FIAT Linea oldu.

İşte ikinci el otomobil pazarında en çok satan otomobiller ve güncel fiyatları…

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