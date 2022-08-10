Otomotiv veri analiz firması Cardata, ikinci el piyasasında en çok satan ilk 20 otomobili Ekonomist.com.tr için sıraladı.
Listede en ucuz araç 235 bin TL fiyatla 2105 model FIAT Linea oldu.
İşte ikinci el otomobil pazarında en çok satan otomobiller ve güncel fiyatları…
Bu haber de dikkatiniz çekebilir: İkinci el otomobil fiyatlarında gerileme var: İşte nedenleri
Model Yılı – Marka- Model -Model Tipi- Donanım Tipi – Yakıt – Vites – Gövde Tipi – PS – Güncel 2.El Fiyatı (TL)
2017 – FIAT Egea 1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel Sedan 95 320 bin TL
2018 – RENAULT Megane 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik Sedan 110 550 bin TL
2016 – VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik Sedan 120 745 bin TL
2016 – RENAULT Symbol 1.5 DCI Joy Dizel Manuel Sedan 90 265 bin TL
2021 – FIAT Egea 1.4 Fire Easy Benzin Manuel Sedan 95 365.bin TL
2018 – RENAULT Clio 1.5 DCI Joy Dizel Manuel Hatchback 75 340 bin TL
2016 – VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik Hatchback 110 530 bin TL
2016 – VOLKSWAGEN Polo 1.4 TDI BMT Comfortline Dizel Otomatik Hatchback 90 425 bin TL
2015 – FORD Focus 1.6 TDCI Trend X Dizel Manuel Sedan 95 385 bin TL
2016 – VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Highline Dizel Otomatik Sedan 120 875 bin TL
2021 – HONDA Civic 1.6 i-VTEC Eco Elegance Gaz/Benzin Otomatik Sedan 125 715 bin TL
2017 – RENAULT Megane 1.5 DCI Icon Dizel Otomatik Sedan 110 560 bin TL
2016 – DACIA Sandero 1.5 DCI Stepway Dizel Manuel Hatchback 90 315 bin TL
2019 – FIAT Egea 1.4 Fire Easy Benzin Manuel Sedan 95 330 bin TL
2016 – FORD Focus 1.5 TDCI Trend X Dizel Otomatik Sedan 120 430 bin TL
2017 – SEAT Leon 1.6 TDI Start&Stop Style Dizel Otomatik Hatchback 115 525 bin TL
2018 – HYUNDAI Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus Dizel Otomatik Sedan 136 425 bin TL
2015 – VOLKSWAGEN Jetta 1.6 TDI Comfortline Dizel Otomatik Sedan 105 485.000
2015 – RENAULT Fluence 1.5 DCI Touch Dizel Manuel Sedan 90 320.000
2015 – FIAT Linea 1.3 MultiJet Pop Dizel Manuel Sedan 95 235.000
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