Telefonlardan sonra otomobiller de fabrikada yenilenerek satılacak. Bir otomobil firması, Bursa’daki fabrikasında yenilediği otomobilleri 2 yıl garantiyle müşteriye sunacak.

Yenilenmiş ikinci el telefondan sonra yenilenmiş otomobil de geliyor.

Kurumsal ikinci el firmalardan sonra bir otomotiv firması da yenilenmiş ikinci el otomobil satacak.

Uygulama ilk olarak Renault Türkiye’nin Bursa’daki fabrikasında yapılacak.

FİYATLAR NASIL ETKİLENECEK?

6 yaşına kadar olan araçlar fabrikada ayrıntılı bir yenileme işlemine tabi tutulacak. İkinci aşamada yaş sınırının 10’a kadar uzatılması planlanıyor.

İhtiyaç olması durumunda aracın motoru dahi yenilenebilecek. Yenilenmiş araçlara 2 yıl da garanti verilecek.

Uygulamanın 2023 yılında faaliyete alınması bekleniyor. (NTV)