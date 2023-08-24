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  • Ferrari istese 2 kat fazla otomobil satabilir ama yapmıyor: Peki, neden?

Ferrari istese 2 kat fazla otomobil satabilir ama yapmıyor: Peki, neden?

Ferrari CEO’su, bekleme listelerinin uzadığını, yeni alıcıların neredeyse üçte birinin 40 yaşın altında olduğunu söylüyor. Peki, Ferrari bu talebe rağmen neden üretimi artırmıyor? İşte yanıtı

24 Ağustos 2023 | 13:41
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Ferrari istese 2 kat fazla otomobil satabilir ama yapmıyor: Peki, neden?

Ferrari’nin CEO’su, bazı araçları için üç yıllık bekleme listesine rağmen şirketin talebi karşılamak için üretimi artırma planının olmadığını söyledi.

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna CNBC’ye verdiği röportajda “Biz hacim aramayan bir markayız. Biz değer arayan ve müşteriye saygı duyan bir markayız. Bizim için müşteri çok ama çok önemlidir. Müşteri, arabalarımıza benzersiz oldukları için, sınırlı oldukları için, özel oldukları için değer veriyor. Daha fazlasını yapabilirdik ama bu mantıklı değil. Müşterilerimizi rahatsız ederiz" diyor.

Geçen yıl Ferrari, 2021′e göre %18,5 artışla 13.221 araç üretti. Bayiler yeni Purosangue SUV ve diğer modeller için bekleme süresinin üç yıl veya daha fazla olduğunu söylüyor, yani talep hala arzın çok üzerinde.

Ferrari kurucusu Enzo Ferrari bir zamanlar Ferrari’nin “piyasa talebinden bir tane daha az araba” üreteceğini söylemişti. Bugün açık çok daha büyük; bazı analistler şirketin ürettiği arabanın iki katı kadar arabayı kolaylıkla satabileceğini söylüyor. Ferrari, hibrit ve elektrikli araçları için yeni bir fabrika kuruyor ancak şirketin üretimi ne kadar artıracağı belli değil.

GENÇ MÜŞTERİ TALEBİ DE ARTIYOR

Vigna, sınırlı arza rağmen şirketin genç ve yeni müşteriler arasındaki erişimini genişletmeye devam ettiğini söyledi. Müşteri tabanının üst üste 10 çeyrek boyunca genişlediğini ve yeni müşterilerinin %30′unun 40 yaşın altında olduğunu aktardı.

Vigna, Ferrari satın almanın hiçbir zaman kolay ya da hızlı olmaması gerektiğini, zira Ferrari’nin son derece istek uyandıran bir otomobil olduğunu da ekliyor. Vigna, "Ferrari almak, Ferrari’yi ilk gördüğünüz andan itibaren başlayan bir deneyimdir. Bu çok kolay elde edilebilecek bir şey değil" diyor. 
 

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