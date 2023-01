Ferrari'nin ünlü şahlanan at logosu ne anlama geliyor?

Ferrari logosunun öyküsü 1. Dünya Savaşı'na dayanıyor. I. Dünya Savaşı sırasında ünlü bir İtalyan hava kuvvetleri pilotu olan Kont Francesco Baracca'nın uçağının yanına aynı amblem basılmış. İtalyanların kahraman olarak gördüğü pilotun kullandığı uçakta neden bu amblem olduğuna dair ise birkaç teori yer alıyor. Bazıları ekibinin süvari alayının bir parçası olduğunu söylüyor. Bazıları sebebinin ailesinin at yetiştirmesi olduğunu söylüyor. Bir görüşe göre üzerinde Stuttgart şehir arması atın olduğu bir Alman pilotun uçağının tasarımında görüp yaptırdığı olabilir.



Özetle amblemdeki at, Baracca'nın uçağındaki tasarımdan geliyor.

Sarı arka plan Enzo Ferrari'nin doğduğu Modena kentinin simgesi.

Ata eşlik eden S ve F harfleri markanın yarış bölümünün adı olan Scuderia Ferrari'yi (Scuderia Ferrari, İtalyanca'da Ferrari takımı anlamına geliyor. Enzo Ferrari tarafından 1929 yılında kuruldu, uzunca bir dönem Alfa Romeo'nun yarış bölümü olarak faaliyet gösterdi) temsil ediyor.

markanın yarış bölümünün adı olan Scuderia Ferrari'yi (Scuderia Ferrari, İtalyanca'da Ferrari takımı anlamına geliyor. Enzo Ferrari tarafından 1929 yılında kuruldu, uzunca bir dönem Alfa Romeo'nun yarış bölümü olarak faaliyet gösterdi) temsil ediyor. Logonun üstündeki kırmızı, beyaz ve yeşil çizgiler İtalyan ulusal renklerine ait.





'AİLESİ NEDEN ŞAHLANAN ATI ARABALARINA KOYMUYORSUN DEDİ'



Ferrari şahlanan at logosunun tarihçesi için "şahlanan Atın tarihi hem ilginç hem de sıra dışıdır" diyor. Sembol, Birinci Dünya Savaşı döneminin tanınmış İtalyan pilot Francesco Baracca tarafından uçurulan savaş uçağının gövdesine boyanmıştı. Enzo Ferrari 17 Haziran 1923'te Barcca'nın ailesinin teklifini ve tanışmalarını şöyle anlatıyor:



'1923'te Ravenna'da ilk Savio Pisti'mi kazandığımda, kahramanın ebeveynleri Kont Enrico Baracca ve Kontes Paolina ile tanıştım. Bir gün Kontes bana, "Ferrari, neden oğlumun şahlanan atını arabalarına koymuyorsun? Sana iyi şanslar getirecek" dedi.

At her zaman siyahtı ve siyah olacak; Modena şehrinin rengi olan kanarya sarısı fonunu ekledim.'



Şahlanan atın araçlarda görünmesi ise 1932'te gerçekleşti. Ferrari şu bilgileri veriyor:



Şahlanan At sembolü, 9 Temmuz 1932'ye kadar Scuderia Ferrari arabalarında görünmeyecekti. O sırada Scuderia tarafından kullanılan Alfa Romeo arabalarına konmuştu. Etkinlik, Belçika Ardennes'deki köyleri birbirine bağlayan yollardan oluşan zorlu pistte düzenlenen klasik bir dayanıklılık yarışı olan Spa 24 Hours'du. O siyah Şahlanan At, Ferrari'ye gerçekten şans getirdi. Yarışa Scuderia'nın 8C 2300 MM'si hakimdi. Antonio Brivio ve Eugenio Siena, bitiş çizgisini takım arkadaşları Piero Taruffi ve Guido D'Ippolito'nun kullandığı araçtan hemen önce geçerek kazandı.



Ferrari 1947'de kurulduğunda, otomobil üreticisi markasının amblemini aldı.





Ferrari'nin araç satmak istemediği en ünlü 5 isim haberine de bakabilirsiniz.