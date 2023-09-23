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  • Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

FIAT, 2007 yılından itibaren Tofaş’ta üretile Fiat Fiorino’nun, 100. Yıl Özel Serisi'ni piyasaya sundu.

23 Eylül 2023 | 10:48
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Fiat, Fiorino 100. Yıl Serisi'ni duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

FIAT markası Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere Fiat Fiorino’nun, 100. Yıl Özel Serisi'ni piyasaya sundu. İşte araçla ilgili paylaşılan bilgiler:

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Tofaş açıklamasına göre, "Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak ve bu özel yıldönümünün hatırasını ölümsüzleştirmek üzere tasarlanan Fiorino 100. Yıl Özel Serisi'nde, Türk Bayrağı’ndan esinlenerek yaratılan yeni tasarımsal özellikler ile birlikte aracın iç ve dış tasarımında 100. yıl logo kullanımları yer alıyor".
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Fiorino 100. Yıl Serisi

Fiorino 100. Yıl Serisi

Açıklamaya göre Türk bayrağının renklerinden ilham alınarak tasarlanan Fiorino 100. Yıl Özel Serisi’nde, aracın önünde konumlandırılan kırmızı renkli FIAT logosu, yan ayna kapakları ve kırmızı detayları içeren 16’inç titanyum gri alaşımlı jantlar, sadece beyaz olarak sunulan gövde rengi ile bütünleşiyor.
3
Fiorino 100. Yıl Serisi

Fiorino 100. Yıl Serisi

Açıklamaya göre özel tasarlanan 100. Yıl logosu, aracın her iki yanında yer alan çıtalar üzerinde, ön cam kenarında ve arka kapı üzerinde yer alırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuzluğunu vurguluyor.
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Fiorino 100. Yıl Serisi

Fiorino 100. Yıl Serisi

Fiorino’nun 100. Yıl Özel Serisi’nin iç tasarımında ise kırmızı dikişli deri direksiyon simidi, vites körüğü ve vites topuzu, kırmızı desenli koltuklar, kırmızı koltuk dikişleri; koltuk sırtlıklarında ve orta konsoldaki 100. yıl logosu kullanılmış.
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1923 ADET ÜRETİLECEK

1923 ADET ÜRETİLECEK

Açıklamaya göre Cumhuriyet’in kuruluş yılını temsilen toplamda 1923 adet üretilecek olan Fiorino 100. Yıl Serisi'nde orta konsolunda, aracın numarasının yazılı olduğu Özel Seri Numara Rozeti de yer alıyor.
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Fiorino 100. Yıl Serisi

Fiorino 100. Yıl Serisi

Fiorino, 100. Yıl Özel Serisi’nde EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, yağmur sensörü, karanlık sensörü, ısıtmalı ön sürücü ve yolcu koltukları, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar, 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisini standart olarak yer alıyor.
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SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Fiorino Combi 1.3 Mjet 95 HP versiyon ile devreye alınan özel seri 690 bin 900 TL’lik fiyat ile satışa sunuluyor.
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Fiorino 100. Yıl Serisi

Fiorino 100. Yıl Serisi

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Fiorino 100. Yıl Serisi

Fiorino 100. Yıl Serisi

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Fiorino 100. Yıl Serisi

Fiorino 100. Yıl Serisi

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