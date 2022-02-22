Tofaş’ta 2007 yılından beri üretilen, dünyanın pek çok ülkesine ihraç edildiği gibi Türkiye’deki hafif ticari araç pazarının en çok tercih edilen araçlarından biri olan Fiat Fiorino, yenilenerek 208 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Tofaş açıklamasına göre, Fiat Professional ailesinin kompakt üyesi yeni Fiorino, ön ızgarasına konumlandırılan yeni Fiat logosu ile daha modern ve dinamik bir görüntüye sahip oldu.