Ford Otosan, 2022 yılının ilk çeyreğinde 2,8 milyar TL’lik net kâr açıkladı.

Ford Otomotiv’in ilk çeyrek toplam satış gelirleri, satış adetlerindeki yüzde 14’lük azalmaya rağmen yıllık yüzde 72 artarak 27 milyar 876 milyon TL oldu.

Ford Otomotiv’den yapılan açıklamaya göre, 2022’nin ilk çeyreğinde yurt içi satış adetlerinde görülen yıllık yüzde 29 azalışa karşılık, olumlu satış miksi ve sürdürülen fiyatlama disiplini sayesinde yurt içi satış gelirleri yıllık yüzde 45 artarak 5 milyar 408 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ihracat gelirleri, ihracat adetlerindeki yüzde 11’lik daralmaya rağmen, olumlu satış miksi ve kur etkisiyle (EUR/TL’de yıllık ortalama yüzde 76 artış), yüzde 79 artış gösterdi ve 22 milyar 469 milyon TL oldu.

İhracat gelirlerinin, toplam satış gelirlerindeki payı ise yüzde 81’e yükseldi. Şirketin açıklamasında kârlılık ile ilgili şu bilgiler verildi:

“2022’nin ilk çeyreğinde kârlılığımız otomotiv sektöründe devam eden yarı iletken arz problemleri ve üretim maliyetlerindeki artışa rağmen güçlü seyretmiştir. Bu dönemde kârlılığımızı destekleyen faktörler şunlar olmuştur: i) fiyatlama disiplini, ii) maliyet azaltıcı önlemler ve etkin gider yönetimi, iii) maliyet artı ihracat anlaşmaları ve iv) kur etkisi (1Ç22’de EUR/TL’de yıllık ortalama %76 artış). Brüt Kar, hammadde fiyat artışlarının gecikmeli olarak üretim maliyetlerine yansımasına rağmen, maliyet azaltma ve fiyatlama disiplini odağının sürmesiyle bir önceki yıla göre yüzde 80 artışla 3.719 milyon TL’ye ulaştı (ilk madde ve malzeme giderinde yıllık bazda ilk çeyrekte yüzde 85 artış). Net Finansman Gideri’nde görülen yüzde 42 artışa rağmen, Esas Faaliyetlerden Net Kur Farkı Geliri’nde yaşanan yüzde 145 artış etkisiyle (kur etkisi kaynaklı), Net Diğer Gelir yıllık yüzde 176 büyüyerek 446 milyon TL olmuştur. Böylece, Esas Faaliyet Kârı yıllık yüzde 81 artışla ilk çeyrekte 3.123 milyon TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK yıllık yüzde 73 büyüyerek 3.417 milyon TL’ye yükselirken, kur etkisinden arındırılmış FAVÖK ise yıllık yüzde 64 artışla 2.971 milyon TL olmuştur. Araç başına kaydedilen FAVÖK 2.076 EUR olurken, araç başına kaydedilen VÖK 1.597 EUR olarak gerçekleşmiştir. Net Faiz Gelirleri’nde görülen yıllık yüzde 43’lük azalışın ve Net Kur Farkı Gideri’nde yaşanan yüzde 606’lık artışın etkisiyle, 2021’in ilk çeyreğinde 94 milyon TL olan Net Finansal Gelirler, bu yılın aynı döneminde 825 milyon TL Net Finansal Gider’e dönüşmüştür. Sonuç olarak Vergi Öncesi Kâr yıllık yüzde 26 artışla 2.285 milyon TL’ye ulaşmıştır. Net Kâr ise yıllık yüzde 54 artmış ve Ertelenmiş Vergi Geliri etkisine bağlı olarak Vergi Öncesi Kâr’ın üzerinde 2.802 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.”