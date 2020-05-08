Groupe PSA Türkiye Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 27 artış gösteren toplam otomotiv sektöründe yüzde 97 büyüme kaydetti ve pazar payını geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 puan artırarak yüzde 16,7’ye taşıdı. Aynı dönem içerisinde grup bünyesinde yer alan Peugeot yüzde 69 büyüme ile nisan ayını lider kapatırken, Opel yüzde 89, Citroën yüzde 209, DS yüzde 298 büyüme kaydetti. Online toplantıda Olivier Cornuaille başlıklar halinde şu değerlendirmelerde bulundu:

Talip YILMAZ

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“İLK DEFA PAZARDA 1 NUMARAYIZ”

Biz daha önce bu pazarda bir numara olmamıştık. Peugeot’nun grubun içerisinde birinci olması bir hedef değil daha ziyade bir sonuçtu. Bu sürdürülebilir olacak mı? Bizim hedefimiz bu pazarda bir numara olmak değil. Daha önce üç numaraydık. Yarın üç numara olsak benim için bir sorun olmayacaktır. Esas önemli olan bir numara olduk işimizi yönetme şeklimizle, müşteri memnuniyeti açısından ve süregelen hedeflerimiz açısından çünkü geleceği inşa etmek istiyoruz. Müşterilerimizin tabi ki ürünlerimizi alma kapasiteleri azalacak. Ancak bir girişimci olarak, bir yatırımcı olarak bu ekonomiye yardımcı olmak ve en hızlı şekilde normale dönmek konusunda sorumluluk sahibiyiz. Biz biliyoruz ki, en azından ben biliyorum ki, istihdamı güvenli kılmak için ekonominin sürdürülmesi gerekiyor. Ve biz de aynen bunu yaptık ve gelecekte de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

“SUV SEGMENTİMİZ ÇOK GENİŞ”

Çok şanslıyız ki SUV ürün portföyümüz çok geniş ve güzel. 2019’da Peugeot 5008’i getirmiştik. Peugeot 3008 var, C5 Aircross‘umuz, C3 Aircross’umuz var. Opel Crossland X, Grandland X, DS 7 CROSSBACK bizim SUV modellerimiz. Bu sene yepyeni, fantastik, muhteşem bir Peugeot ürünü çıkarttık SUV 2008. Çok büyük bir başarı getirdi, Peugeot’nun pazar payına çok büyük katkıda bulundu. Müşterilerimiz konforu olan, güvenliği yüksek, sürdürülebilir otomobiller arıyor. Tüketimi de düşük araçlar istiyor. SUV‘lerimiz tüm bu müşteri beklentilerini karşılıyor. Böyle devam eder mi? Groupe PSA hep söylediğim gibi SUV’da güçlü kalmaya devam edecek. Sedan geliştiriyoruz. Çok iyi hatchbacklerimiz var. Rifter – Combo’muz çok iyi, Berlingo’muz çok iyi. Yani bu portföy, ürün portföyü müşterilerimize hoşlanabilecekleri, keyifle sürebilecekleri bir seçim yapma şansı veriyor.

“YENİ MODELLERDE SARKMA OLABİLİR”

Yeni getireceğimiz modellerde birkaç aylık bir kayma olacağını bekleyebiliriz. Yeni C3 yaz sonunda büyük ihtimalle tanıtılacak. Ama çok dramatik kaymalar olmayacak. Hatta iyi haberler de gelebilir ama şimdilik bunu kendime saklamak istiyorum. Kur yükseldikçe araç fiyatları artabilir. Esasen biz hep Euro’ya bakıyoruz. Çünkü ithal araç satıyoruz. Euro artmaya devam ederse evet, fiyatların artmaya devam etmesi gerekecek.

“SAĞLIK İLK ÖNCELİK”

Sağlık krizi olarak başlayan, daha sonra küresel bir ekonomik krize dönüşen COVID-19 pandemisinde önceliğimiz sağlık. Tüm çalışanları, yetkili satıcıları, yetkili servisleri ve müşterileri korumak adına 90’ın üzerinde kriter ve beş seviyeye sahip COVID-19 önleyici sağlık kurallarını hızlıca devreye aldık. Teşkilatının tamamında ve Groupe PSA Türkiye ofisinde uygulamaya alınan bu kurallar, Bureau Veritas tarafından yapılan kriter ve seviye belirleme denetimleri sonucunda yüzde 100 uygun kabul edildi. Aynı geçiş yedek parça dağıtım ağı Distrigo platformlarında da gerçekleştirildi. Groupe PSA Türkiye, bu dönemde ayrıca müşterilerinin sağlığını korumak ve hayatlarını kolaylaştırmak adına iş süreçlerinin tamamını dijitale dönüştürdü.