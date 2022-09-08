Dünyanın önde gelen motor yağı üreticilerinden Castrol, otomotiv sektöründeki elektrikli devriminin bugününü ve yarınını araştırdı. ‘Geleceğin dEVrini Yakalamak’ başlıklı araştırma dünyada ve Türkiye’de otomotiv sektörü yöneticilerinin ve tüketicilerin elektrikli araçlara bakışını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre dünyada ve Türkiye’de elektrikli araçlarla ilgili bir zihniyet devrimi yaşanıyor. Sektör başlayan büyük değişime hız vermekte kararlı, tüketici ise maliyet endişelerinden sıyrılmış, elektrikli otomobil sahibi olma trendi yükseliyor.

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol, Türkiye dahil 10 ülkede 10 bin tüketici ve otomotive yön veren 100 sektör yöneticisiyle yapılan elektrikli araç araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Castrol’ün Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal ile Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, ‘Geleceğin dEVrini Yakalamak’ başlıklı araştırmayla ortaya konan yarının elektrikli araç dünyasına ilişkin verileri aktardı.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, dünyada başlayan teknolojik devrimle ulaşımın elektriklendiğine dikkat çekerek, otomotiv sektörünün büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Araştırmaya katılan pek çok ülkenin 2040 itibarı ile benzinli ve dizel motorlu araç satışını sonlandırmayı hedeflediğini belirten Köksal, 2022 bp Enerji Görünümü Raporu’na göre ise elektrikli araçların, yeni araç satışlarındaki payının 2035’te yüzde 50–70 aralığına, 2050’de yüzde 90 civarına çıkacağını kaydetti.

TÜRKİYE’DE İLGİ YÜKSEK

Araştırmanın sonuçlarını açıklayan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, bu araştırma ile özellikle devletlerin koyduğu net sıfır hedeflerine otomotiv sektörünün nasıl baktığını görmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 53’ü gelecek sefere elektrikli araç almayı düşüneceklerini söylerken, elektrikli araç kullanan tüketicilerin yüzde 99’u gelecek sefer de elektrikli araç alacağını belirtiyor.

Dünyadaki otomobil sahibi tüketicilerin yarısından fazlası gelecek sefer elektrikli araç almak istiyor. Türkiye’deki tüketiciler de küresel eğilimle aynı yönde niyet belirtiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 49’u bir sonraki araçlarının elektrikli olmasını istiyor. Türkiye, bu oranla Fransa, Avustralya – Yeni Zelanda, ABD, Hindistan ve Almanya’nın önüne geçiyor.

Türkiye’deki tüketicinin bu yönde davranmasının ardındaki en büyük neden yüzde 88 ile kentsel alanlarda hava kirliliğini azaltmak olarak öne çıkıyor. Diğer nedenler ‘yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesi’ (yüzde 85), ‘elektrikli araçların benzinli ya da dizel araçlara kıyasla daha iyi entegre edilmiş bir teknolojiye sahip olduğuna inanılması’ (yüzde 84) ve ‘benzinli veya dizel motorlu araçlara göre daha düşük karbon emisyonları yayması’ (yüzde 82) olarak sıralanıyor.

Castrol ON ürünleri Kasım ayında Türkiye’de

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, Türkiye’de büyüyen elektrikli araç pazarının sağlıklı gelişimi ve elektrikli araçların uzun süre üst düzey performans göstermesi için Castrol olarak endüstriyle birlikte çalıştıklarını söyledi. Köksal, Kasım ayından itibaren Castrol’ün elektrikli araçlar için üretilen Castrol ON e-sıvılarının Türkiye pazarında yer alacağını bildirdi. Köksal, “Dönüşümü hızlandırmak ve geleceğin elektrikli dünyasına bağlanmak için sektör ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Otomotiv sektörünün en iyileriyle iş birliği yaparak teknolojik gelişimi faydaya dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Castrol ON e-sıvıları daha uzun menzil, daha hızlı şarj ve daha uzun ömür sunarak sektörün karşılaştığı sorunlara çözüm üretiyor. Çok yakında Türkiye’de de bu ürünlerle elektrikliye geçişi destekleyeceğiz” dedi.