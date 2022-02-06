Honda yeni Civic Sedan modellerindeki şubat kampanyasını duyurdu.

Honda’dan yapılan açıklamaya göre 1.5L VTEC Turbo ECO LPG’li motora sahip Civic Sedan modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında, Civic Premium ECO donanım paketi 486 bin 150 TL’den başlayan fiyatı veya 120 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksitle sunuluyor.

Ayrıca, Elegance ECO ve Executive+ ECO donanım paketlerinde ise 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 15 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.