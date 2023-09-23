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  • Honda’nın yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu

Honda’nın yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu

Honda, yeni ZR-V modelini Avrupa pazarı ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de 25 Eylül'de satışa sunacak.

23 Eylül 2023 | 10:56
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Honda’nın yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu

Honda’nın yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV’nin basın tanıtım toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi. Toplantıda verilen bilgiye göre, yeni ZR-V e:HEV, Advance donanım paketi ve kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle 25 Eylül'de 2 milyon 625 bin TL satış fiyatıyla Türkiye’de satışa çıkacak.

-'Tüketici beklentilerini ve gelişen teknolojileri yakından takip ediyoruz'

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, toplantıda yaptığı konuşmada, Honda Türkiye'nin SUV gövde tipinde ürün gamını genişlettiğini söyledi. Yamada, 'Türkiye’de şu an yükselen trend olan SUV modellerinde 3 ayrı ürün ile farklı ihtiyaçlara yönelik seçenek sunabiliyoruz. Ayrıca elektrifikasyon stratejimiz kapsamında hibrit model sayımızı artırmaya da devam ediyoruz. Yeni hibrit modelimiz olan ZR-V, uzun yıllardır Honda mühendislerinin geliştirdiği motor teknolojisinin en güncel versiyonu" dedi.

Yamada, 'Tüketici beklentilerini ve gelişen teknolojileri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda da en verimli hibrit teknolojisini sunma hedefini taşıyoruz. En iyisi olduğuna inandığımızda tüketici karşısına çıkardığımız Honda hibrit teknolojisini temsil eden, e:HEV logolu ürünlerimiz Jazz ve HR-V’den sonra ZR-V’nin de sürüş dinamikleri, keyifli yolculuk hissi ve yakıt ekonomisi ile segmentinde fark yaratacağına inanıyoruz. ZR-V, şu an SUV ailemizde bulunan HR-V ve CR-V’nin tam ortasında konumlanıyor.' diye konuştu.

Honda'nın '2050 yılı sıfır karbon hedefi' kapsamında çalışmalarına hızla devam ettiklerini de belirten Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, Türkiye’de şu an e:HEV modellerle hız kazanan bu hedef kapsamında daha çevreci ve tüketici beklentilerini karşılayan modellerle ürün gamını büyüteceklerini sözlerine ekledi.
 

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