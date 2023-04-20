ARA
Bist 100
5012,34
-0,97%
Bist 100
Dolar/TL
19,4075
0,0281%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2968
0,0402%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0967
-0,036%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1250,55
-0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hurdalıkta bulduğu 44 yaşındaki minibüsün son hali...

Giresun'daki bir hurdalıktan aldığı 44 yaşındaki minibüsü yeni bir görünüme kavuşturmak için iş yaşamına ara veren Eskişehirli Orhan Akkaya, 6 aylık çabasıyla yürür hale getirdiği aracı karavana dönüştürecek.

20 Nisan 2023 | 23:21
0
Hurdalıkta bulduğu 44 yaşındaki minibüsün son hali...

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'nde ikamet eden 35 yaşındaki reklamcı Akkaya, 5 yıl önce Volkswagen marka "Beetle" otomobil ile aynı markanın T1, T2 ve T3 sınıfı minibüslere ilgi duymaya başladı.

1
10 YILDIR HURDALIKTAYDI

10 YILDIR HURDALIKTAYDI

1971 model bir Beetle alan Akkaya, karavana da dönüştürülebilen T2 sınıfı minibüs sahibi de olmak istedi. Geçen yıl araştırma yapmaya başlayan Akkaya, istediği aracı Giresun'daki bir hurdalıkta 10 yıldır yatar vaziyette buldu.
2
6 AY ÖNCE KOLLARI SIVADI

6 AY ÖNCE KOLLARI SIVADI

Nisan 2022'de 1979 model karavanı satın alarak Eskişehir'e çekiciyle getiren Akkaya, 6 ay önce aracı tamir için kolları sıvadı.
3
ÇALIŞIR HALE GETİRDİ

ÇALIŞIR HALE GETİRDİ

Kontağı bir an önce çevirebilmek için mesleği olan reklamcılığa ara vererek evinin bahçesindeki küçük garajında gece gündüz demeden klasik aracıyla ilgilenen Akkaya, çabalarının sonucunda minibüsü çalışır hale getirmeyi başardı.
4
"Üzerinde döşemesi dahi yoktu"

"Üzerinde döşemesi dahi yoktu"

Orhan Akkaya, AA muhabirine, uzun yıllardır böyle bir minibüs sahibi olmak istediğini söyledi. Aracı ilk aldığında çekincelerinin olduğunu belirten Akkaya, şöyle devam etti: "Onu garaja getirdiğimde etekleri çürük durumdaydı. Motoru da 10 yıldır çalışmıyordu. Kaportası, üzerine astar atılmasına rağmen büyük hasar görmüştü. Üzerinde döşemesi dahi yoktu. Hep böyle bir araç istediğim için reklamcılığa ara vererek karavanı çürüklerinden arındırmaya başladım. Sac kıvırarak çürükleri kapattım. Ardından da kaporta işçiliğine geçtim. Günde ortalama 7-8 saat çalıştım ve 6 ayda aracı bu hale getirdim."
5
Kendisi yaptı

Kendisi yaptı

Akkaya, aracın tamirinde kimseden yardım almadığını, zımpara, macunlama, boya, pasta cila ve motor bakımı gibi işlemlerin tamamını kendisinin yaptığını anlattı.
6
Eksik parçalarını aldı

Eksik parçalarını aldı

Minibüsün eksik parçalarını çeşitli illerden temin ettiğini dile getiren Akkaya, "Izgara, koltuk, tampon, anten, far ve stop lambası gibi eksik parçaların tamamını orijinal olarak aldım. Bunları tamamlarken üyesi olduğum 'Vosvos Eskişehir' grubu da çok yardımcı oldu." dedi.
7
Dolap ve lavabo yapacak

Dolap ve lavabo yapacak

Aracın diğer eksiklerini de bir an önce temin ederek kampa uygun bir karavan haline getirmek istediğini aktaran Akkaya, minibüsün arka kısmına dolap ve lavabo da yapacağını sözlerine ekledi.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1250,55 -0,02%
  • ALTIN ONS 2004,19 -0,03%
  • BIST 100 5012,34 -0,97%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4075 0,0281%
  • EURO/TURK LIRASI 21,2968 0,0402%
  • EURO/USD 1,0967 -0,036%
  • INGILIZ STERLINI 1,24403 -0,0217%
  • JAPON YENI 134,118 -0,092%
  • KANADA DOLARI 1,3481 0,02931%
  • RUS RUBLESI 81,8 0,3053%
Günün En Çok Okunanları
100 yaşındaki doktor uzun ve sağlıklı yaşamak için asla yapmadığı 5 şeyi anlatıyor
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik
Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik
Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para çıkışı
Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para çıkışı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
TMSF, Akfel Gaz Grubu hisselerini satışa çıkardı
GERİ
İLERİ
100 yaşındaki doktor uzun ve sağlıklı yaşamak için asla yapmadığı 5 şeyi anlatıyor
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik
Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para çıkışı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik
Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para çıkışı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik
Rusya Merkez Bankası'ndan kripto para çıkışı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Halkbank'tan ABD'de devam eden ceza davasına ilişkin açıklama
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL