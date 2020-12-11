Hyundai şirketi, yapay zeka ve robot çalışmalarıyla tanınan Boston Dynamics’i satın alıyor.

Hyundai, Sofbank’tan Boston Dynamics’i 921 milyon dolara satın almaya hazırlanıyor. Yapay zeka ve robot çalışmalarıyla tanınan Boston Dynamics şirketini dört yıl önce Softbank, Google’dan satın almıştı. Kurucusu Marc Raibert olan şirket, 1992 yılında kuruldu.

Geçtiğimiz ekim ayında Hyundai Motor Group başkanlığını devralan Chung Euisun’un başkan olarak gerçekleştirdiği ilk satın alma anlaşması, şirketin gelecekteki mobilite pazarına girişini de hızlandıracak.

Boston Dynamics ürettiği Spot isimli robot köpekle ünlenmişti. 2015 yılında tanıtılan Spot, koşabilen, merdiven çıkabilen ve kapıları açabilen dört ayaklı bir robottu. Hyundai’nin ise daha çok fabrika kullanımı için tasarlanmış robotlara odaklandığı biliniyor.

ABD’li robot üreticisi, 1992’de Massachusetts Institute of Technology’den ayrıldı, 2014’te Google’un sahibi olan Alphabet şirketi tarafından satın alındı ve ardından 2017’de SoftBank’a satıldı. Hyundai Motor, geçtiğimiz yıllarda otomatikleştirilmiş araç teknolojisi ve robotlara artan bir ilgi gösterdi ve 2025 yılına kadar robotik çalışmalara 1.4 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.