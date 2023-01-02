Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, tamamen elektrikli modeli IONIQ 5’in 58 kWh’lik standart bataryalı Progressive versiyonunu da satışa sundu.



Açıklamaya göre otomobil, 18 dakikada yüzde 10 ila 80 arasında şarj edilebiliyor.

Açıklamada şu bilgiler veriliyor: "Ultra hızlı 800 V şarj özelliği bulunan otomobil, daha fazla geniş bir iç mekan için de geliştirilmiş global modüler platform olan E-GMP’yi kullanıyor. Arkadan itişli araç, WLTP standardına göre tek şarjla yaklaşık 384 kilometre yol alabiliyor. IONIQ 5 ayrıca, Araçtan Araca Şarj (V2L) teknolojisi ile donatılıyor"



Hyundai IONIQ 5’in standart bataryalı yeni versiyonu, 125 kW (170 PS) gücünde. Aracın 58 kWh’lik bataryalı elektrikli motorunun ürettiği maksimum tork ise 350 Nm. 185 km/saatlik azami hıza ulaşılabiliyor.

Araç, bu versiyonda 19 inçlik jantlarla satışa sunulurken aynı zamanda rahatlama özellikli ön koltuklar, hareketli orta konsol ve ileri geri hareket edebilen arka koltuklarla satışa sunuluyor.

