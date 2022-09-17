2021 verilerine göre Hyundai’nin dünya genelinde en çok elektrikli araç satan 3. marka olduğunu bildiren Berkel, şöyle devam etti:

“Bugün markamızın adına Türkiye’de yepyeni bir dönemin başlangıcına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Dünyada 2021 yılında satışa sunulan IONIQ 5 modelimiz dünyada yılın otomobili ve yılın en iyi tasarım ödülünü ve beraberinde 100’den fazla ödül alarak elektrikli araçların içinde en üst noktaya gelmeyi başardı.”