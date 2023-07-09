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  • Hyundai'nin elektrikli "IONIQ 5 N" modeli 13 Temmuz'da tanıtılacak

Hyundai'nin elektrikli "IONIQ 5 N" modeli 13 Temmuz'da tanıtılacak

Tanıtım İngiltere'deki Goodwood Hız Festivali'nde yapılacak

09 Temmuz 2023 | 11:09
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Hyundai'nin elektrikli "IONIQ 5 N" modeli 13 Temmuz'da tanıtılacak

Hyundai, yüksek performanslı ilk elektrikli modeli  IONIQ 5 N'yi 13 Temmuz'da resmi olarak tanıtacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Company, IONIQ 5 N modelinin dünya prömiyerini 13 Temmuz'da gerçekleştirecek. Uzun süredir kamuflajlı olarak gösterilen IONIQ 5 N, bu festivalde tamamen örtüsüz olarak izleyenlerle bir araya gelecek. Otomobil, tanıtıldıktan sonra seri üretime başlayacak ve tamamen elektrikli ilk Hyundai N modeli olarak markanın elektrifikasyon stratejisini  hızlandıracak.

 

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