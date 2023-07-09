Hyundai, yüksek performanslı ilk elektrikli modeli IONIQ 5 N'yi 13 Temmuz'da resmi olarak tanıtacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Company, IONIQ 5 N modelinin dünya prömiyerini 13 Temmuz'da gerçekleştirecek. Uzun süredir kamuflajlı olarak gösterilen IONIQ 5 N, bu festivalde tamamen örtüsüz olarak izleyenlerle bir araya gelecek. Otomobil, tanıtıldıktan sonra seri üretime başlayacak ve tamamen elektrikli ilk Hyundai N modeli olarak markanın elektrifikasyon stratejisini hızlandıracak.