Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç satışına yönelik hazırladığı taslak, ödeme araçlarından yetki belgesi alımlarına kadar pek çok konuda değişiklik içeriyor. Peki yeni düzenlemede neler var?

TRTHaber’in haberine göre hazırlanan yönetmelik taslağı görüşe açıldı.

Taslakta, taşıt ve paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistemin kapsamı genişletiliyor.

Bu yönetmeliğin kayıt dışılığın önüne geçeceğini belirten MASFED Başkanı Aydın Erkoç, tüketici mağduriyetlerinin hepsinin ortadan kalkacağı görüşünde.