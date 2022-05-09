Bir süredir durgun olan ikinci el otomotiv piyasası Ramazan Bayramı ve bahar aylarının etkisiyle hareketlendi.

Aralık ayı sonundan itibaren yılın ilk çeyreği boyunca oldukça düşük seyreden ikinci el otomotiv satışları mart sonu itibari ile bahar aylarının da gelişiyle yukarı yönlü artış eğilimine girdi. Mart ayına göre nisan ayında ikinci el araç satışlarında %12’lik artış görülüyor.

Artan enflasyon ve kurlardaki hareketlilik ile satışlar artsa da tüketici, cebine uygun araçlara yöneliyor.

2. el otomobil ilan platformu arabam.com’un nisan ayı ikinci el ilan verilerine göre en çok ilanlar sırasıyla 2012, 2016 ve 2017 model araçlar ve 100 bin TL – 150 bin TL fiyat aralığındaki araçlar için verildi.

Nisan boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com nisan analizi şu şekilde:

Nisan ayında ilanların %69’unu otomobiller oluşturdu. Otomobilleri sırasıyla hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer aldı.

Nisan Ayında En Çok İlan Verilen 10 Marka ve Model

İlanlarda nisan ayında zirveyi Renault ve Fiat paylaşıyor. Bu markayı sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.

İlanlara model özelinde bakıldığında ise en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Megane, Astra ve Focus oldu. Bu dört modeli ise sırasıyla Corolla ve Passat takip etti.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Nisan Ayı Oranları

2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %19 ile Dacia Duster oldu. Bu aracı sırasıyla Nissan Qashqai, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izledi.

Nisan Ayında En Çok 2012, 2016 ve 2017 Model Araç İlanları Verildi

Nisan ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,2 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2016 ve 2017 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %13,4’ünü oluşturdu.

Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların nisan ayında 2.el araç alımında daha çok tercih edildiği gözlemleniyor. 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok ilgi gördü. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29 oldu, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %52’sini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

İlanların Fiyat Aralığına Göre Dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı %15,6 oran ile 100 .000 TL – 150.000 TL aralığındaki araçlar aldı. 150.000 TL – 200.000 TL aralığındaki araçlar ise ilanların %15,5’ini oluşturdu. 350.000 TL ve üzerindeki araç ilan oranları ise %20,5 oranında oldu. Nisan ayında tüketicilerin bütçesine uygun araçlara yöneldiği görülüyor.

İlanların Vites Tipine Göre Dağılımı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar ilanların %66’sını oluşturdu, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların %16’sını oluşturdu. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı %18.

İlanların Yakıt Tipine Göre Dağılımı

İkinci el ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı %54,38 oldu. LPG’li araçlar %24,70 oranı ile ikinci sırada yer aldı. Benzinli araçlar ise ilanların %20,73’ünü oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

Nisan Ayında Tüketiciler Bütçesine Uygun Araçlara Yöneldi

İkinci el piyasasında nisan ayında ilanlar en çok 150.000 km.- 200.000 km. arasındaki araçlar için verildi, bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %18 oldu. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar revaçta. 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı %14 ve 100.000 km. – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları %17 oldu. 200.000 km. – 300.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise %26 oldu.