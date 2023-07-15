Tofaş açıklamasına göre, 2015 yılında dünya lansmanı gerçekleşen Egea'nın Türkiye'de 500 binincisi yola çıktı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat'ın 2019 yılından bu yana Türkiye toplam otomotiv pazarının lideri olduğunu belirtti.

Egea modelinin bu başarıdaki katkısına değinen Aytaç, şunları kaydetti:

'Türkiye'de otomobil pazarındaki varlığımızı her geçen gün daha da güçlendiren Fiat Egea, öncelikli olarak Türkiye'deki tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda, Bursa'da geliştirilen ve üretilen bir model. Egea, Türkiye otomotiv tarihinde de bir başarı hikayesine dönüştü. Sınıfının en üst seviyesinde sürüş özellikleriyle donatılan Egea, yine sınıfında tek olan bağlanabilirlik teknolojileriyle de ilklerin öncüsü oldu ve müşterilerinin hayatında fark yarattı. Egea'nın Türk tüketicisiyle olan bu kuvvetli bağını, ürün özelliklerinin yanı sıra ülkemiz genelinde hizmet veren güçlü yetkili satıcı ve servis ağımıza, deneyimli ve ekiplerimize de borçluyuz. Türkiye yollarına 500 bininci Egea'nın çıkmasıyla ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Egea ailesine olan talep, 2023 yılında da en üst düzeyde devam ediyor. 8 sene gibi kısa bir sürede 500 bin adet satış rakamına ulaşan Egea'nın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Egea, bu yıl da liderliği bırakmayacak.'

İLK KEZ 2015 YILINDA TANITILMIŞTI

Verilen bilgiye göre, Tofaş'ta ürün geliştirme sürecinde Türk mühendislerinin öncü rol aldığı Egea'nın başlangıçta sedan versiyonu tasarlanmış ve ilk kez İstanbul Autoshow 2015'te dünyaya tanıtılmıştı. Yüksek satış adetlerine ulaşan sedan modelin ardından 2016 yılında hatchback ve station wagon versiyonları da dünya pazarlarına sunuldu. Egea'nın sedan gövde seçenekli versiyonu, 2016 yılında Amerika kıtasına adım atarak Meksika'da Dodge markasıyla yollara çıktı.

Model ailesine 2021 yılında cross gövde seçeneği eklindi. 2022 yılının ocak ayında aileye yeni bir gövde daha eklendi ve cross wagon tanıtıldı. Aynı yılın mart ayından itibaren ise Egea'nın dizel ve otomatik vitesi versiyonlarıyla beraber hibrit motor seçenekleri Türkiye ve dünya yollarıyla buluşmuştu.

Avrupa'da Tipo ismiyle satılan Egea'nın 2022 yılının kasım ayında Tofaş fabrikası bantlarından, üretilen 1 milyonuncu adedi indirilmişti.