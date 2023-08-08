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  • İlk parti tükenmişti: Yeni Megane E-Tech bugün yeniden ön siparişe açılıyor

İlk parti tükenmişti: Yeni Megane E-Tech bugün yeniden ön siparişe açılıyor

Iconic versiyona sahip 250 adet daha Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli ön siparişe açılıyor.

08 Ağustos 2023 | 13:03
Son Güncellenme: 08 Ağustos 2023 | 13:08
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İlk parti tükenmişti: Yeni Megane E-Tech bugün yeniden ön siparişe açılıyor

1 Ağustos’ta ön siparişe açılan ilk 250 yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli aynı gün içerisinde tükendi. Renault açıklamasına göre 250 araç daha ön siparişe açılıyor. İşte Renault açıklamasına göre detaylar:
 

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ÖN ÖDEME TUTARI 250 BİN TL

ÖN ÖDEME TUTARI 250 BİN TL

Renault açıklamasına göre ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak, 250 bin TL ön ödeme karşılığında siparişini tamamlayacak.
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SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

İlk ön siparişler öncesi yapılan açıklamada yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektriklinin Techno versiyonunun lansmana özel (opsiyon hariç) fiyatının 1 milyon 499 bin TL, Iconic versiyonu fiyatının ise (opsiyon hariç) 1 milyon 599 bin TL olduğu duyurulmuştu.
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Yeni Megane E-Tech hakkında

Yeni Megane E-Tech hakkında

Açıklamada araçla ilgili şu bilgi veriliyor: "60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, 160 kW/220 bg elektrikli motor performansıyla 0'dan 100 km/s’ye 7,4 saniyede ulaşıyor.
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Yeni Megane E-Tech hakkında

Yeni Megane E-Tech hakkında

CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi, 21 sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi gibi özelliklere sahip olan araç ağustosta Türkiye yollarında olacak.
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BUGÜN ÖN SİPARİŞE AÇILIYOR

BUGÜN ÖN SİPARİŞE AÇILIYOR

Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, 8 Ağustos’ta (bugün) yeniden ön siparişe açılıyor.
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