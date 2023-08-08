1 Ağustos’ta ön siparişe açılan ilk 250 yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli aynı gün içerisinde tükendi. Renault açıklamasına göre 250 araç daha ön siparişe açılıyor. İşte Renault açıklamasına göre detaylar:



1 ÖN ÖDEME TUTARI 250 BİN TL Renault açıklamasına göre ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak, 250 bin TL ön ödeme karşılığında siparişini tamamlayacak.

2 SATIŞ FİYATI NE KADAR? İlk ön siparişler öncesi yapılan açıklamada yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektriklinin Techno versiyonunun lansmana özel (opsiyon hariç) fiyatının 1 milyon 499 bin TL, Iconic versiyonu fiyatının ise (opsiyon hariç) 1 milyon 599 bin TL olduğu duyurulmuştu.

3 Yeni Megane E-Tech hakkında Açıklamada araçla ilgili şu bilgi veriliyor: "60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, 160 kW/220 bg elektrikli motor performansıyla 0'dan 100 km/s’ye 7,4 saniyede ulaşıyor.

4 Yeni Megane E-Tech hakkında CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi, 21 sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi gibi özelliklere sahip olan araç ağustosta Türkiye yollarında olacak.

5 BUGÜN ÖN SİPARİŞE AÇILIYOR Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli, 8 Ağustos’ta (bugün) yeniden ön siparişe açılıyor.

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