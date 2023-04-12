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İngiltere'de uzmanlardan otoparklara elektrikli otomobil uyarısı

İngiliz uzmanlar Birleşik Krallık'taki çok katlı otoparkların elektrikli araçların ağırlığı nedeniyle çökme riskiyle karşı karşıya olabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle çok eski otoparkların kontrolden geçirilmesi, yeni kapasite sınırlarının belirlenmesi öneriliyor.

12 Nisan 2023 | 21:46
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İngiltere'de uzmanlardan otoparklara elektrikli otomobil uyarısı

Daily Mail'in haberine göre İngiliz uzmanlar standart modellere göre daha ağır olan elektrikli arabaların ülkede özellikle eski otopark zeminlerinde hasara yol açabileceğini savunuyor

Bir yapı mühendisi ve otopark danışmanı olan Chris Whapples, erken dönem otoparkların yeniden değerlendirilmeleri, kapasite konusunda çalışma yapmaları gerektiğini söylüyor.

Bu uyarının nedeni ülkedeki 6.000 çok katlı ve yer altı otoparkının çoğunun Mk 3 Ford Cortina da dahil olmak üzere 1976'nın popüler arabalarının ağırlığına göre inşa edilmiş olması.

Haberde, "Şu an ülkedeki elektrikli arabalar daha ağır. Örneğin, en çok satan Tesla Model 3 tam yüklüyken 2,2 ton ağırlığında ve bu da onu 1,4 tonluk Cortina'dan yüzde 50 daha ağır yapıyor" yorumu yapılıyor.

GÜVENLİK İYİLEŞTİRMELERİ

Araştırmacı gazeteci Hugo Griffiths de elektrikli araçlarla beraber genel olarak da arabaların geçmişe göre daha ağır olduğunu söylüyor. Ona göre tüketici talebi ve teknolojik gelişmeler nedeniyle otomobillerde elektrikli camlar, klima gibi özellikler eskiye göre daha fazla. Güvenlik iyileştirmeleri de artan ağırlıklara yol açtı. Yan darbe çubukları, hava yastıkları, lamine cam ve çekiş kontrol sistemleri çarpışmaları önlemeye veya şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor bununla beraber araç ağırlığını artırıyor.

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