Otomobil dünyasının geleceğini temsil eden elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor. Kısa bir süre önce TOGG ve ardından Tesla’nın piyasaya girmesiyle pazar iyice hareketlendi. Şu an Türkiye otomotiv pazarında satılan yüzde 100 elektrikli toplam 74 adet model tipi var. Bu 74 adet model tipinin fiyat ortalaması 2 milyon 650 bin TL. En düşük elektrikli aracın fiyatı 890 bin TL’den başlarken yaklaşık 8 milyon TL’ye kadar fiyatı olan elektrikli araç da Türkiye pazarında satılıyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan/asakarya@ekonomist.com.tr

Türkiye’deki elektrikli araç model sayısının hala çok az olduğunu söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Şu an mevcutta sadece yüzde 1’lik bir satış hacmine sahip olan elektrikli araç pazarının büyümesi için hem model sayısının artması hem de vergisel ve regülasyon olarak bazı avantaj ve kolaylıklara sahip olması gerekiyor. Diğer taraftan TOGG’un Türkiye elektrikli araç piyasasına getirdiği heyecan ve ivme de tartışılmaz. Buna Türkiye pazarına yeni giren Tesla’yı da dahil ettiğimizde elektrikli araçlar ekosisteminin Türkiye’de ne kadar önemli hale geldiğini anlayabiliriz. TOGG ve diğer global markalarla birlikte Türkiye dünya elektrikli araç piyasasında söz sahibi bir ülke olacaktır” diyor.

Otomotiv datası şirketi Cardata, Türkiye’de satılan sıfır km tamamen elektrikli otomobil fiyatlarını Ekonomist için derledi...

Alfabetik olarak fiyatlar şöyle:

AUDİ E-TRON VE E-TRON GT

BMW

1 CITROEN e-C4 e-C4 50kWh Shine Bold 136 Hatchback 982.700

2 CITROEN e-C4 X 2023 CITROEN e-C4 X 50kWh Shine Bold 136 Crossover - 1.013.500 TL

3 FIAT 500 E 2023 FIAT 500 E 42kWh La Prima by Bocelli 118 Cabrio - 949.900 TL

4 FIAT 500 E 2023 FIAT 500 E 42kWh La Prima by Bocelli 118 Hatchback - 889.900 TL

5 FIAT 500 E 2023 FIAT 500 E 42kWh 3+1 La Prima by Bocelli 118 Hatchback - 919.900 TL

6 HYUNDAI Ioniq 5 2023 HYUNDAI Ioniq 5 125kW 4x2 Progressive 170 Crossover - 1.515.000 TL

7 HYUNDAI Kona 2023 HYUNDAI Kona 100KW Progressive 136 SUV 976.000 TL

8 HYUNDAI Kona 2023 HYUNDAI Kona 150KW Progressive 204 SUV 1.124.000 TL

9 JAGUAR I-Pace 2023 JAGUAR I-Pace EV400 90kWh AWD SE 400 SUV 3.107.200 TL

10 JAGUAR I-Pace 2023 JAGUAR I-Pace EV400 90kWh AWD HSE 400 SUV 3.378.043 TL

11 KIA EV6 2023 KIA EV6 77.4kWh 4X2 Long Range Prestige 229 SUV 2.370.000 TL

12 KIA EV6 2022 KIA EV6 77.4kWh 4X2 Long Range Prestige 229 SUV - 2.151.855 TL

13 KIA EV6 2023 KIA EV6 77.4kWh AWD GT 585 SUV - 3.120.000 TL

14 KIA EV6 2023 KIA EV6 77.4kWh AWD Long Range GT Line 325 SUV 2.780.000 TL (2022 model: 2.386.510 TL

15 KIA EV6 2022 KIA EV6 77.4kWh AWD Long Range GT Line 325 SUV 2.386.510 TL

16 KIA NİRO EV 2023 KIA Niro EV 64,8kWh Prestige 204 SUV - 1.460.000 TL

17 KIA Niro EV 2022 KIA Niro EV 64,8kWh Prestige 204 SUV - 1.344.385 TL

18 MERCEDES-BENZ EQA - 2023 MERCEDES-BENZ EQA 350 4Matic AMG Plus 292 SUV - 1.970.738 TL - 2023 MERCEDES-BENZ EQB 350 4Matic AMG Plus 292 SUV - 2.127.338 TL

19 MERCEDES-BENZ EQC 2023 MERCEDES-BENZ EQC 400 4Matic Electric Art 408 SUV - 3.233.500 TL

20 MERCEDES-BENZ EQE 2023 MERCEDES-BENZ EQE 350 4Matic AMG 292 Sedan - 3.504.500 TL

21 MERCEDES-BENZ EQE 2023 MERCEDES-BENZ EQE 53 4Matic+ AMG Performans 625 Sedan -- 4.887.500 TL

22 MERCEDES-BENZ EQS 2023 MERCEDES-BENZ EQS 53 4Matic+ AMG Performans 658 Sedan - 6.346.000 TL

23 MERCEDES-BENZ EQS 2023 MERCEDES-BENZ EQS 580 4Matic Heritage Edition 523 Sedan - 5.974.000 TL

24 MERCEDES-BENZ EQS 2022 MERCEDES-BENZ EQS 580 4Matic Heritage Edition 523 Sedan - 5.974.000 TL

25 MG ZS E 2022 MG ZS EV 72.6 kWh Luxury 156 SUV - 1.379.000 TL

26 MINI Cooper SE 2023 MINI Cooper SE 32.6 kWh Inspired 184 Hatchback - 967.756 TL

27 NISSAN X-Trail -2023 NISSAN X-Trail fiyatları 1.981.900 TL ile 2.194.800 TL arasında değişiyor.

28 OPEL e-Corsa 2023 OPEL e-Corsa E 50kWh Ultimate 136 Hatchback - 909.900 TL

29 OPEL e-Mokka 2023 OPEL e-Mokka E 50kWh Ultimate 136 SUV - 1.014.900 TL

30 PEUGEOT e-2008 2023 PEUGEOT e-2008 50 kWh GT 136 Crossover - 1.023.000 TL

31 RENAULT Zoe 2022 RENAULT Zoe 80 Kw Z.E 50 Intense 108 Hatchback - 902.900 TL

32 RENAULT Zoe -2023 RENAULT Zoe R135 Intense 108 Hatchback - 947.900 TL

33 SERES 2022 SERES Seres 3 Elektrik 52.7 kWh 161 SUV - 1.249.000 TL

34 SKYWELL 2023 SKYWELL ET5 fiyatları 1.350 bin TL ila 1.899 bin TL arasında değişiyor.

35 SUBARU -2023 SUBARU Solterra fiyatları 1.409.402 TL ila 1.596.574 TL arasında değişiyor.

36 TESLA 2023 TESLA Model Y tahmini fiyatları 1.631.391 TL ila 1.795.523 TL arasında değişiyor.

37 TOGG T10X TOGG T10X V1 RWD Standart 218 SUV - 953.000 TL

38 TOGG T10X T10X V2 RWD Standart 218 SUV 1.055.000

39 TOGG T10X T10X V2 RWD Uzun Menzil 218 SUV 1.215.000

40 TOGG T10X 2023 TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil 218 SUV - 1.215.000 TL

41 VOLVO C40 2023 VOLVO C40 fiyatları 1.795.058 TL ila 1.980.969 TL arasında değişiyor.