İşte Türkiye’de satılan %100 elektrikli otomobiller ve fiyatları... En ucuzu 890 bin TL...
İşte Türkiye’de satılan %100 elektrikli otomobiller ve fiyatları... En ucuzu 890 bin TL...
TOGG ve Tesla’nın pazara girmesiyle Türkiye’de elektrikli araç pazarı hareketlendi. Bugün sadece yüzde 1’lik bir satış hacmine sahip olsa da önümüzdeki dönemde satışların katlanarak artması bekleniyor... En ucuz elektrikli otomobilin fiyatı 890 TL iken, en pahalı aracın fiyatı 7,5 milyon TL'yi aşıyor. İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları...
14 Nisan 2023 | 17:20
Son Güncellenme: 14 Nisan 2023 | 18:40
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Otomobil dünyasının geleceğini temsil eden elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor. Kısa bir süre önce TOGG ve ardından Tesla’nın piyasaya girmesiyle pazar iyice hareketlendi. Şu an Türkiye otomotiv pazarında satılan yüzde 100 elektrikli toplam 74 adet model tipi var. Bu 74 adet model tipinin fiyat ortalaması 2 milyon 650 bin TL. En düşük elektrikli aracın fiyatı 890 bin TL’den başlarken yaklaşık 8 milyon TL’ye kadar fiyatı olan elektrikli araç da Türkiye pazarında satılıyor.
Ayşegül Sakarya Pehlivan/asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’deki elektrikli araç model sayısının hala çok az olduğunu söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Şu an mevcutta sadece yüzde 1’lik bir satış hacmine sahip olan elektrikli araç pazarının büyümesi için hem model sayısının artması hem de vergisel ve regülasyon olarak bazı avantaj ve kolaylıklara sahip olması gerekiyor. Diğer taraftan TOGG’un Türkiye elektrikli araç piyasasına getirdiği heyecan ve ivme de tartışılmaz. Buna Türkiye pazarına yeni giren Tesla’yı da dahil ettiğimizde elektrikli araçlar ekosisteminin Türkiye’de ne kadar önemli hale geldiğini anlayabiliriz. TOGG ve diğer global markalarla birlikte Türkiye dünya elektrikli araç piyasasında söz sahibi bir ülke olacaktır” diyor.
Otomotiv datası şirketi Cardata, Türkiye’de satılan sıfır km tamamen elektrikli otomobil fiyatlarını Ekonomist için derledi...