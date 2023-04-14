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İşte Türkiye’de satılan %100 elektrikli otomobiller ve fiyatları... En ucuzu 890 bin TL...

TOGG ve Tesla’nın pazara girmesiyle Türkiye’de elektrikli araç pazarı hareketlendi. Bugün sadece yüzde 1’lik bir satış hacmine sahip olsa da önümüzdeki dönemde satışların katlanarak artması bekleniyor... En ucuz elektrikli otomobilin fiyatı 890 TL iken, en pahalı aracın fiyatı 7,5 milyon TL'yi aşıyor. İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları...

14 Nisan 2023 | 17:20
Son Güncellenme: 14 Nisan 2023 | 18:40
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İşte Türkiye’de satılan %100 elektrikli otomobiller ve fiyatları... En ucuzu 890 bin TL...

Otomobil dünyasının geleceğini temsil eden elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor. Kısa bir süre önce TOGG ve ardından Tesla’nın piyasaya girmesiyle pazar iyice hareketlendi. Şu an Türkiye otomotiv pazarında satılan yüzde 100 elektrikli toplam 74 adet model tipi var. Bu 74 adet model tipinin fiyat ortalaması 2 milyon 650 bin TL. En düşük elektrikli aracın fiyatı 890 bin TL’den başlarken yaklaşık 8 milyon TL’ye kadar fiyatı olan elektrikli araç da Türkiye pazarında satılıyor. 

Ayşegül Sakarya Pehlivan/asakarya@ekonomist.com.tr

Türkiye’deki elektrikli araç model sayısının hala çok az olduğunu söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Şu an mevcutta sadece yüzde 1’lik bir satış hacmine sahip olan elektrikli araç pazarının büyümesi için hem model sayısının artması hem de vergisel ve regülasyon olarak bazı avantaj ve kolaylıklara sahip olması gerekiyor. Diğer taraftan TOGG’un Türkiye elektrikli araç piyasasına getirdiği heyecan ve ivme de tartışılmaz. Buna Türkiye pazarına yeni giren Tesla’yı da dahil ettiğimizde elektrikli araçlar ekosisteminin Türkiye’de ne kadar önemli hale geldiğini anlayabiliriz. TOGG ve diğer global markalarla birlikte Türkiye dünya elektrikli araç piyasasında söz sahibi bir ülke olacaktır” diyor. 

Otomotiv datası şirketi Cardata, Türkiye’de satılan sıfır km tamamen elektrikli otomobil fiyatlarını Ekonomist için derledi...

Alfabetik olarak fiyatlar şöyle:

AUDİ E-TRON VE E-TRON GT

BMW

1
CITROEN e-C4

CITROEN e-C4

e-C4 50kWh Shine Bold 136 Hatchback 982.700
2
CITROEN e-C4 X

CITROEN e-C4 X

2023 CITROEN e-C4 X 50kWh Shine Bold 136 Crossover - 1.013.500 TL
3
FIAT 500 E

FIAT 500 E

2023 FIAT 500 E 42kWh La Prima by Bocelli 118 Cabrio - 949.900 TL
4
FIAT 500 E

FIAT 500 E

2023 FIAT 500 E 42kWh La Prima by Bocelli 118 Hatchback - 889.900 TL
5
FIAT 500 E

FIAT 500 E

2023 FIAT 500 E 42kWh 3+1 La Prima by Bocelli 118 Hatchback - 919.900 TL
6
HYUNDAI Ioniq 5

HYUNDAI Ioniq 5

2023 HYUNDAI Ioniq 5 125kW 4x2 Progressive 170 Crossover - 1.515.000 TL 
7
HYUNDAI Kona

HYUNDAI Kona

2023 HYUNDAI Kona 100KW Progressive 136 SUV 976.000 TL 
8
HYUNDAI Kona

HYUNDAI Kona

2023 HYUNDAI Kona 150KW Progressive 204 SUV 1.124.000 TL 
9
JAGUAR I-Pace

JAGUAR I-Pace

2023 JAGUAR I-Pace EV400 90kWh AWD SE 400 SUV 3.107.200 TL 
10
JAGUAR I-Pace

JAGUAR I-Pace

2023 JAGUAR I-Pace EV400 90kWh AWD HSE 400 SUV 3.378.043 TL 
11
KIA EV6

KIA EV6

2023 KIA EV6 77.4kWh 4X2 Long Range Prestige 229 SUV 2.370.000 TL 
12
KIA EV6

KIA EV6

2022 KIA EV6 77.4kWh 4X2 Long Range Prestige 229 SUV - 2.151.855 TL 
13
KIA EV6

KIA EV6

2023 KIA EV6 77.4kWh AWD GT 585 SUV - 3.120.000 TL 
14
KIA EV6

KIA EV6

2023 KIA EV6 77.4kWh AWD Long Range GT Line 325 SUV 2.780.000 TL  (2022 model: 2.386.510 TL 
15
KIA EV6

KIA EV6

2022 KIA EV6 77.4kWh AWD Long Range GT Line 325 SUV 2.386.510 TL 
16
KIA NİRO EV

KIA NİRO EV

2023 KIA Niro EV 64,8kWh Prestige 204 SUV - 1.460.000 TL 
17
KIA Niro EV

KIA Niro EV

2022 KIA Niro EV 64,8kWh Prestige 204 SUV - 1.344.385 TL 
18
MERCEDES-BENZ EQA

MERCEDES-BENZ EQA

- 2023 MERCEDES-BENZ EQA 350 4Matic AMG Plus 292 SUV - 1.970.738 TL - 2023 MERCEDES-BENZ EQB 350 4Matic AMG Plus 292 SUV - 2.127.338 TL 
19
MERCEDES-BENZ EQC

MERCEDES-BENZ EQC

2023 MERCEDES-BENZ EQC 400 4Matic Electric Art 408 SUV - 3.233.500 TL 
20
MERCEDES-BENZ EQE

MERCEDES-BENZ EQE

2023 MERCEDES-BENZ EQE 350 4Matic AMG 292 Sedan - 3.504.500 TL 
21
MERCEDES-BENZ EQE

MERCEDES-BENZ EQE

2023 MERCEDES-BENZ EQE 53 4Matic+ AMG Performans 625 Sedan -- 4.887.500 TL 
22
MERCEDES-BENZ EQS

MERCEDES-BENZ EQS

2023 MERCEDES-BENZ EQS 53 4Matic+ AMG Performans 658 Sedan - 6.346.000 TL
23
MERCEDES-BENZ EQS

MERCEDES-BENZ EQS

2023 MERCEDES-BENZ EQS 580 4Matic Heritage Edition 523 Sedan - 5.974.000 TL 
24
MERCEDES-BENZ EQS

MERCEDES-BENZ EQS

2022 MERCEDES-BENZ EQS 580 4Matic Heritage Edition 523 Sedan - 5.974.000 TL 
25
MG ZS E

MG ZS E

2022 MG ZS EV 72.6 kWh Luxury 156 SUV - 1.379.000 TL 
26
MINI Cooper SE

MINI Cooper SE

2023 MINI Cooper SE 32.6 kWh Inspired 184 Hatchback - 967.756 TL 
27
NISSAN X-Trail

NISSAN X-Trail

-2023 NISSAN X-Trail fiyatları 1.981.900 TL ile 2.194.800 TL arasında değişiyor.
28
OPEL e-Corsa

OPEL e-Corsa

2023 OPEL e-Corsa E 50kWh Ultimate 136 Hatchback - 909.900 TL
29
OPEL e-Mokka

OPEL e-Mokka

2023 OPEL e-Mokka E 50kWh Ultimate 136 SUV - 1.014.900 TL 
30
PEUGEOT e-2008

PEUGEOT e-2008

2023 PEUGEOT e-2008 50 kWh GT 136 Crossover - 1.023.000 TL 
31
RENAULT Zoe

RENAULT Zoe

2022 RENAULT Zoe 80 Kw Z.E 50 Intense 108 Hatchback - 902.900 TL 
32
RENAULT Zoe

RENAULT Zoe

-2023 RENAULT Zoe R135 Intense 108 Hatchback - 947.900 TL 
33
SERES

SERES

2022 SERES Seres 3 Elektrik 52.7 kWh 161 SUV - 1.249.000 TL 
34
SKYWELL

SKYWELL

2023 SKYWELL ET5 fiyatları 1.350 bin TL ila 1.899 bin TL arasında değişiyor.
35
SUBARU

SUBARU

-2023 SUBARU Solterra fiyatları 1.409.402 TL ila 1.596.574 TL arasında değişiyor.
36
TESLA

TESLA

2023 TESLA Model Y tahmini fiyatları 1.631.391 TL ila 1.795.523 TL arasında değişiyor.
37
TOGG T10X

TOGG T10X

TOGG T10X V1 RWD Standart 218 SUV - 953.000 TL 
38
TOGG T10X

TOGG T10X

T10X V2 RWD Standart 218 SUV 1.055.000
39
TOGG T10X

TOGG T10X

T10X V2 RWD Uzun Menzil 218 SUV 1.215.000
40
TOGG T10X

TOGG T10X

2023 TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil 218 SUV - 1.215.000 TL 
41
VOLVO C40

VOLVO C40

2023 VOLVO C40 fiyatları 1.795.058 TL  ila 1.980.969 TL arasında değişiyor.
42
VOLVO XC40

VOLVO XC40

2023 VOLVO XC40 P6 69kWh Recharge Pure Electric Ultimate 231 SUV - 1.759.658 TL 
0
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