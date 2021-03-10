Pandeminin etkisiyle fiyatı fırlayan otomobillerde 150 bin TL ve altında sadece 16 marka kaldı. Cardata bu araçları Ekonomist için sıraladı.
Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr
Pandemi, kur ve ÖTV’de artışlar derken otomobil fiyatları hızla yükseldi. Türkiye’de 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin TL altında sadece 16 model kaldı.
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “150 bin TL’ye kadar alınabilecek 0 km otomobil sayısı artık sadece 16. Makas gitgide daralıyor. Şu an markaların sıfır kilometrede yoğun satış kampanyaları olmasa muhtemelen bu sayı çok daha düşük olacaktı” diyor.
FIAT Egea 1.4 Fire Easy Sedan 1368 95 BENZIN Manuel 124.100
DACIA Sandero 1.0 Sce Ambiance Hatchback 999 75 BENZIN Manuel 129.550
FIAT Panda 1.2 Fire Urban Hatchback 1242 69 BENZIN Manuel 130.000
FIAT Egea 1.4 Fire Easy Sedan 1368 95 BENZIN Manuel 132.900
RENAULT Symbol 0.9 TCe Joy Sedan 898 90 BENZIN Manuel 141.050
FIAT Egea 1.4 Fire Urban Plus Sedan 1368 95 BENZIN Manuel 141.100
DACIA Sandero 1.0 Sce Comfort Hatchback 999 65 BENZIN Manuel 141.900
KIA Rio 1.25 CVVT Cool Hatchback 1248 84 BENZIN Manuel 142.000
FIAT Panda 1.2 Fire Cross Hatchback 1242 69 BENZIN Manuel 143.600
HYUNDAI i10 1.0 MPI Jump Hatchback 998 67 BENZIN Manuel 143.868
FIAT Egea 1.4 16V Fire Street Hatchback 1368 95 BENZIN Manuel 144.100
FIAT Egea 1.4 Fire Mirror Sedan 1368 95 BENZIN Manuel 145.100
CITROEN C3 1.2 PureTech Feel Hatchback 1199 83 BENZIN Manuel 145.500
HYUNDAI i20 1.4 MPI Jump Hatchback 1368 100 BENZIN Manuel 146.732
FIAT Panda 1.0 MHEV Hybrid Urban Hatchback 999 70 E/B MHEV (Mild Hybrid) Manuel 146.900
CITROEN C3 1.2 PureTech Feel Hatchback 1199 83 BENZIN Manuel 151.500
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