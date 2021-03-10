Pandeminin etkisiyle fiyatı fırlayan otomobillerde 150 bin TL ve altında sadece 16 marka kaldı. Cardata bu araçları Ekonomist için sıraladı.

Ayşegül Sakarya Pehlivan / asakarya@ekonomist.com.tr

Pandemi, kur ve ÖTV’de artışlar derken otomobil fiyatları hızla yükseldi. Türkiye’de 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin TL altında sadece 16 model kaldı.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “150 bin TL’ye kadar alınabilecek 0 km otomobil sayısı artık sadece 16. Makas gitgide daralıyor. Şu an markaların sıfır kilometrede yoğun satış kampanyaları olmasa muhtemelen bu sayı çok daha düşük olacaktı” diyor.

1. Türkiye’nin en ucuz 16 sıfır otomobili Önceki Sonraki