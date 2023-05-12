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  • İzmit'te üretilecek: Hyundai, yeni i20'nin fotoğraflarını paylaştı

İzmit'te üretilecek: Hyundai, yeni i20'nin fotoğraflarını paylaştı

Hyundai, yakın zamanda tasarımıyla yollara çıkacak yeni i20'nin fotoğraflarını paylaştı. İşte yeni i20

12 Mayıs 2023 | 12:18
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İzmit'te üretilecek: Hyundai, yeni i20'nin fotoğraflarını paylaştı

Hyundai, makyajlı i20'nin fotoğraflarını paylaştı. İşte yeni i20 için yapılan açıklama ve aracın özellikleri:


 

1
MAKYAJLI YENİ İ20

MAKYAJLI YENİ İ20

Şirketten yapılan açıklamaya göre, makyajlanan otomobilde ön tamponun yeni şekli ve deseni, sportif radyatör ızgarasıyla birleşiyor. Yeniden tasarlanmış arka tampona Z şeklindeki LED stop lambaları eşlik ediyor.
2
BAGAJ HACMİ

BAGAJ HACMİ

Hyundai i20, yeni tasarlanmış 16 ve 17 inç jantlara sahip. Açıklamada "Yeni i20, kompakt B segmenti boyutlarıyla kullanıcılarına geniş bir iç hacim sunuyor. Bunun yanı sıra arka koltuklar dik konumdayken 352 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında bu hacim 1.165 litreye kadar çıkıyor. Hyundai ürün yelpazesine eklenen bu yeni model, sekiz gövde rengi ve isteğe bağlı siyah tavanla sunuluyor" deniliyor.
3
YENİ RENKLER

YENİ RENKLER

Açıklamaya göre mevcut renklere eklenen yeni metalik sarı, gri ve meta mavi. Kokpitin bazı bölümlerinde sarı renge yer verilmiş.
4
Hyundai yeni i20

Hyundai yeni i20

Yeni i20 standart 4,2 inç LCD ekran, USB type-C, 4G ağına dayalı ikinci nesil eCall ve Over-the-Air (OTA) harita güncellemelerine sahip. Makyajlı model, isteğe bağlı olarak 10,25 inç gösterge, 10,25 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj cihazı ve Bluelink telematik güncellemesini sunuyor.
5
Hyundai yeni i20

Hyundai yeni i20

Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı (FCA) bisikletlileri de içeriyor. Şerit Takip Asistanı (LFA), Arka Çapraz Trafik Asistanı (RCCA), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Navigasyon tabanlı Akıllı Hız Sabitleyici (NSCC) gibi özelliklere sahip.
6

i20, iç aydınlatmanın rengini yolcuların ruh hallerine göre ayarlayabiliyor. Araçta müzik keyfi için de BOSE Premium ses sistemine yer veriliyor.
7
ÜRETİMİNE İZMİT'TE BAŞLANACAK

ÜRETİMİNE İZMİT'TE BAŞLANACAK

Yeni i20'nin üretimine 2023'ün üçüncü çeyreğinde Hyundai'nin İzmit’teki fabrikasında başlanacak ve daha sonra Avrupa ve Türkiye’de eş zamanlı satışa sunulacak.
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