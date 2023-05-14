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Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri

Jeep'in küçük SUV segmentinde yer alan ilk modeli Renegade ile Compass’ın e-Hybrid versiyonları Türkiye’de satışa sunuldu. İşte satış Renegade ile Compass e-Hybrid'in satış fiyatı ve özellikleri

14 Mayıs 2023 | 07:22
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Jeep Renegade ve Compass e-Hybrid satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri

TOFAŞ açıklamasına göre Türkiye'deki Jeep Renegade ve Compass ürün gamının tamamı elektriklenmiş oldu. Türkiye’de toplam Jeep satışlarının yüzde 99’unu oluşturan Renegade ve Compass modelleri mayıs ayından itibaren sadece e-hybrid ve 4xe plug-in hybrid seçenekleri ile tercih edilebilecek. 
 

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Açıklamada "Renegade ve Compass e-Hybrid’in yedi vitesli otomatik şanzımanlı e-Hybrid versiyonları, performanslarını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Renegade ve Compass e-Hybrid BSG ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor" denildi.
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Renegade e-Hybrid

Renegade e-Hybrid

Açıklamaya göre Renegade e-Hybrid’de yer alan; şarj, sürüş verimliliği, sürüş geçmişi, planlanmış şarjlar gibi durumlarla ilgili bilgileri içeren Uconnect Navigasyon sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonuna izin veriyor.
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Renegade e-Hybrid

Renegade e-Hybrid

Renegade’de renkli 7 inç TFT ekran gösterge paneli yer alıyor. Açıklamaya göre iç mekânda Renegade’in Longitude donanım seviyesinde otomatik klima, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Sürücü- Yolcu Hava yastıkları, Arka Park Sensörü ve Lastik Tamir Kiti standart olarak sunuluyor.
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Renegade e-Hybrid

Renegade e-Hybrid

Renegade e-Hybrid’in Longitude donanım seviyesinde, 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlarla 215/65R16 lastikler, Halojen Farlar, Elektrik Kontrollü Siyah Yan Aynalar, Elektrikli Ön ve Arka Camlar, Siyah Dikişli Kumaş Koltuklar, Elektrikli Park Freni w/Autohold , Manuel Koltuk Ayarı ve Ön Kol Dayama & Entegre Eşya Gözü bulunuyor.
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Renegade e-Hybrid

Renegade e-Hybrid

Limited donanım seviyesinde ise 17 inçlik alüminyum jantlarla tercih edilebilen Renegade e-Hybrid’de, Longitude donanıma ek olarak Ön Çarpışma Uyarı & Önleme, Geri Görüş Kamerası, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma, Paralel ve Dikey Park Yardım Sistemi, Adaptive Cruise Control bulunuyor.
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Compass e-Hybrid

Compass e-Hybrid

Compass e-Hybrid’in Limited donanım seviyesinde, 18 inç Alüminyum Jantlar, Otomatik Uzun Farlar, Parlak Siyah Tavan Barları, Led Sis Farları, Karartılmış Arka Camlar, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma,Geri Görüş Kamerası, Otomatik Katlanır Yan Dikiz Aynaları, Kablosuz Şarj, Adaptive Cruise Control sistemi bulunuyor.
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Compass e-Hybrid

Compass e-Hybrid

Modelin en üst donanım seviyesi olan S-Limited’de ise 19 inç Saten Gri Alaşımlı Jantlar, Sunroof, Siyah Tavan ve aynı renkteki Tavan Barları, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Direksiyon Simidi, 8 Yöne Ayarlanabilen Elektrikli Ön Koltuklar, 4 Yöne ayarlanır Elektrikli Bel Ayarlı Koltuklar, Hafızalı Sürücü Koltukları ile 40/20/40 Katlanabilir Arka Koltuklar ve Trafik İşareti Algılama gibi özellikler ekleniyor.
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Renegade e-Hybrid Satış Fiyatı

Renegade e-Hybrid Satış Fiyatı

Renegade e-Hybrid, 1.119.950 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.
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Compass e-Hybrid Satış Fiyatı

Compass e-Hybrid Satış Fiyatı

Compass e-Hybrid ise 1.434.950 bin TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebilecek.
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