TOFAŞ açıklamasına göre Türkiye'deki Jeep Renegade ve Compass ürün gamının tamamı elektriklenmiş oldu. Türkiye’de toplam Jeep satışlarının yüzde 99’unu oluşturan Renegade ve Compass modelleri mayıs ayından itibaren sadece e-hybrid ve 4xe plug-in hybrid seçenekleri ile tercih edilebilecek.



1 Açıklamada "Renegade ve Compass e-Hybrid’in yedi vitesli otomatik şanzımanlı e-Hybrid versiyonları, performanslarını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Renegade ve Compass e-Hybrid BSG ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor" denildi.

2 Renegade e-Hybrid Açıklamaya göre Renegade e-Hybrid’de yer alan; şarj, sürüş verimliliği, sürüş geçmişi, planlanmış şarjlar gibi durumlarla ilgili bilgileri içeren Uconnect Navigasyon sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonuna izin veriyor.

3 Renegade e-Hybrid Renegade’de renkli 7 inç TFT ekran gösterge paneli yer alıyor. Açıklamaya göre iç mekânda Renegade’in Longitude donanım seviyesinde otomatik klima, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Sürücü- Yolcu Hava yastıkları, Arka Park Sensörü ve Lastik Tamir Kiti standart olarak sunuluyor.

4 Renegade e-Hybrid Renegade e-Hybrid’in Longitude donanım seviyesinde, 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlarla 215/65R16 lastikler, Halojen Farlar, Elektrik Kontrollü Siyah Yan Aynalar, Elektrikli Ön ve Arka Camlar, Siyah Dikişli Kumaş Koltuklar, Elektrikli Park Freni w/Autohold , Manuel Koltuk Ayarı ve Ön Kol Dayama & Entegre Eşya Gözü bulunuyor.

5 Renegade e-Hybrid Limited donanım seviyesinde ise 17 inçlik alüminyum jantlarla tercih edilebilen Renegade e-Hybrid’de, Longitude donanıma ek olarak Ön Çarpışma Uyarı & Önleme, Geri Görüş Kamerası, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma, Paralel ve Dikey Park Yardım Sistemi, Adaptive Cruise Control bulunuyor.

6 Compass e-Hybrid Compass e-Hybrid’in Limited donanım seviyesinde, 18 inç Alüminyum Jantlar, Otomatik Uzun Farlar, Parlak Siyah Tavan Barları, Led Sis Farları, Karartılmış Arka Camlar, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma,Geri Görüş Kamerası, Otomatik Katlanır Yan Dikiz Aynaları, Kablosuz Şarj, Adaptive Cruise Control sistemi bulunuyor.

7 Compass e-Hybrid Modelin en üst donanım seviyesi olan S-Limited’de ise 19 inç Saten Gri Alaşımlı Jantlar, Sunroof, Siyah Tavan ve aynı renkteki Tavan Barları, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Direksiyon Simidi, 8 Yöne Ayarlanabilen Elektrikli Ön Koltuklar, 4 Yöne ayarlanır Elektrikli Bel Ayarlı Koltuklar, Hafızalı Sürücü Koltukları ile 40/20/40 Katlanabilir Arka Koltuklar ve Trafik İşareti Algılama gibi özellikler ekleniyor.

8 Renegade e-Hybrid Satış Fiyatı Renegade e-Hybrid, 1.119.950 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.