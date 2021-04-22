Jeep Renegade ve Compass’ta nisana özel kampanyasını duyurdu.

Açıklamaya göre Jeep’in küçük SUV’si Renegade benzinli otomatik seçeneğiyle 319 bin 500 TL, sınırlı sayıda Compass modeli ise 359 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Jeep, nisan ayında Renegade ile Compass için özel fiyatlar sunuyor.

Renegade, yeni 1.3 litrelik 150 HP’lik benzinli motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle, 319 bin 500 TL’den satışa sunuluyor. Markanın kompakt SUV segmentindeki temsilcisi Compass ise sınırlı adette geçerli 359 bin 900 TL’lik fiyat ile satışa sunuluyor

Kampanyada ayrıca sınırlı sayıdaki 1.6 litrelik dizel motorlu ve otomatik şanzımanlı 2020 model Jeep Renegade’lerin Longitude ve Limited versiyonlarına 50 bin TL’ye varan indirim ile sahip olunabiliyor.