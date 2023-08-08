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Kaç adet Togg üretildi? Togg Sedan ne zaman çıkacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Kacır, bin 500'e yakın TOGG'un şu an yollarda olduğu bilgisini verdi. Kacır'a Togg Sedan'ın ne zaman çıkacağı da soruldu.

08 Ağustos 2023 | 17:10
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Kaç adet Togg üretildi? Togg Sedan ne zaman çıkacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.Bakan Kacır, Dünya Bankası’ndan sağlanan 450 milyon dolarlık kaynağın deprem bölgesindeki KOBİ’lere aktarılacağını söyledi. Kacır, bu krediye başvuruların bu ay içerisinde başlayacağı bilgisini verdi. Açıklamaya göre, KOBİ’ler 120 bin ile 500 bin lira arasında değişen krediye, iki yıl geri ödemesiz ve faizsiz bir şekilde erişebilecek.

BİN 500 TOGG ŞU AN YOLLARDA

Bakan Kacır, TOGG'un kaç adet üretildiğine yönelik soruyu da yanıtladı. Kacır, “Bin 500’e yakın şu anda Türkiye yollarında seyahat etmekte. TOGG, savunma sanayiinde öğrendiğimiz başarı hikayesinden ilham alarak yönetilen bir projedir.” dedi.

TOGG'UN SEDAN MODELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG'un sedan modeline ilişkin bilgiler de veren Kacır şunları söyledi:

"SUV modeli bir süre devam edecek. Markanın tasarım yöneticileri var. Makul sürelerle bu modelleri, tüm markalar gibi TOGG da güncelleyecektir. Sedan modeli de bekleniyor. Zannediyorum önümüzdeki yılın sonuna doğru sedan modeli tanıtılmaya başlanacak. 2025’in ilk çeyreğinde de pazara sunulma noktasına gelinmiş olacak."
 

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