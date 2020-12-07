Kasım ayındaki ihracat rakamıyla aylık bazda yılın en iyi ikinci performansını sergileyen sektördeki bu artışta Birleşik Krallık, ABD ve Fransa’ya dış satımlar etkili oldu.

Türkiye’nin ihracatta lokomotifi olan ve kasımdaki ihracat rakamıyla aylık bazda yılın en iyi ikinci performansını sergileyen otomotiv sektörünün bu performansı yakalamasında Birleşik Krallık, ABD ve Fransa’ya dış satımlardaki yükselişler etkili oldu.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, 14 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü, 2020’ye rekorla başladı.

Yılın ilk ayında, Ocak 2019’a kıyasla yüzde 3,2 artış ve 2 milyar 402 milyon 323 bin dolarlık dış satım ile bu yıla kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşan sektör, şubatta yüzde 0,87 düşüşle 2 milyar 522 milyon 658 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Mart ayından itibaren dünya genelini etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle otomotiv sektörünün ihracatında da düşüşler yaşandı.

Sektör, geçen yılın aynı aylarına göre, martta yüzde 28,5 düşüşle 2 milyar 62 milyon 28 bin, nisanda yüzde 77 azalışla 596 milyon 301 bin, mayısta yüzde 56 gerilemeyle 1 milyar 202 milyon 941 bin, haziranda yüzde 7,9 azalışla 2 milyar 16 milyon, temmuzda 24 düşüşle 2 milyar 201 milyon 411 bin, ağustosta ise yüzde 11 azalışla 1 milyar 544 milyon 708 bin dolarlık ihracat yaptı.

Otomotiv endüstrisi 8 ayın ardından yükselişe geçerek eylülde yüzde 0,5 artışla 2 milyar 605 milyon 33 bin ve ekimde ise yüzde 3,7 yükselişle 2 milyar 915 milyon 981 bin dolarlık ihracata imza attı.

Kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artışla 2 milyar 698 milyon 269 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, bu performansıyla aylık bazda bu yılın en yüksek ikinci dış satım rakamına ulaştı. Endüstrinin son 3 aylık ihracat ortalaması da 2,7 milyar dolar olarak kayıtlarda yer aldı.

Üç ülkedeki artış dikkati çekti *

Türk otomotiv endüstrisinin geçen ay en fazla ihracatı, ana pazar Almanya’ya yapıldı. Almanya’ya kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 düşüşle 350 milyon 518 bin dolarlık dış satım kaydedildi.

İhracatta ikinci ana pazar Fransa’ya ise geçen ay yüzde 28 artışla 328 milyon 790 bin dolarlık dış satım yapıldı. Fransa’yı, yüzde 43 yükseliş ve 264 milyon 554 bin dolarlık dış satımla Birleşik Krallık takip etti.

İtalya yüzde 2 azalış ve 254 milyon 948 bin dolarla dördüncü, İspanya yüzde 11 artış ve 161 milyon 251 bin dolarla beşinci, Slovenya yüzde 12 düşüş ve 117 milyon 211 bin dolarla altıncı, Polonya yüzde 5,5 yükseliş ve 105 milyon 267 bin dolarla yedinci, Belçika ise yüzde 7 artış ve 103 milyon 602 bin dolarla sekizinci sırada yer aldı.

Dokuzuncu sırada yer alan ABD ise yüzde 32 yükseliş ve 100 milyon 828 bin dolarla dikkati çekerken, İsrail ise yüzde 27 artış ve 79 milyon 41 bin dolarlık dış satımla onuncu ülke olarak kayıtlara geçti.