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Kia temmuz ayı güncel fiyat listesi: Sportage, XCeed, Sorento, EV3... İşte güncel fiyatlar

Otomobil dünyasında yaz hareketliliği tüm hızıyla sürerken, Güney Koreli otomotiv markası Kia, Türkiye pazarındaki binek ve SUV modellerinin Temmuz ayı güncel fiyat listesini yayınladı.

Ekonomist
Ekonomist
Kia temmuz ayı güncel fiyat listesi: Sportage, XCeed, Sorento, EV3... İşte güncel fiyatlar

 Bu ay özellikle bazı popüler modellerde uygulanan 100.000 TL ile 250.000 TL arasındaki nakit kampanya destekleri dikkat çekiyor.

Şehir içi pratikliği arayanlardan elektrikli geleceğe adım atmak isteyenlere kadar her bütçeye hitap eden yeni listede öne çıkan detayları ve güncel fiyatları sizler için derledik.

İşte Temmuz 2026 Kia güncel fiyat listesi;

1 SPORTAGE TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ

SPORTAGE TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ
ModeliYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim Satış FiyatıKampanya Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinLive2.249.000 TL150.000 TL2.099.000 TL
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinCool2.750.000 TL150.000 TL2.600.000 TL
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinElegance3.075.000 TL150.000 TL2.925.000 TL
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinPrestige3.340.000 TL100.000 TL3.240.000 TL
Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik)BenzinGT-Line3.650.000 TL200.000 TL3.450.000 TL

2 EV3 TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ

EV3 TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ
ModeliYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim Satış FiyatıKampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı
EV6 - 125 kW OtomatikElektrikliElegance Standard Range3.760.000 TL3.760.000 TL

3 EV9 TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ

EV9 TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ
ModeliYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim FiyatıKampanya DesteğiKampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
149 kW Otomatik 7 KoltukElektrikliPrestige6.540.000 TL250.000 TL6.290.000 TL
283 kW 4X4 Otomatik 6 KoltukElektrikliGT-Line7.870.000 TL250.000 TL7.620.000 TL
283 kW 4X4 Otomatik 7 KoltukElektrikliGT-Line7.870.000 TL250.000 TL7.620.000 TL

4 SORENTO TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ

SORENTO TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ
ModeliYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim FiyatıKampanya DesteğiKampanyalı Teslim Fiyatı
1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 5 KoltukHibritPrestige Smart6.390.000 TL200.000 TL6.190.000 TL
1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 7 KoltukHibritPrestige Smart6.530.000 TL200.000 TL6.330.000 TL

5 XCEED TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ

XCEED TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ
ModeliYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim FiyatıKampanya DesteğiKampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik)Mild Hybrid - BenzinCool1.960.000 TL65.000* TL1.895.000 TL

6 PİCANTO TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ

PİCANTO TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ
ModeliYakıt TipiDonanımAnahtar Teslim FiyatıKampanya DesteğiKampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
1.0L 67 PS AMTBenzinFeel1.435.000 TL- TL1.435.000 TL
1.0L 67 PS AMTBenzinCool1.435.000 TL100.000* TL1.335.000 TL
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