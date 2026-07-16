Kia temmuz ayı güncel fiyat listesi: Sportage, XCeed, Sorento, EV3... İşte güncel fiyatlar

Bu ay özellikle bazı popüler modellerde uygulanan 100.000 TL ile 250.000 TL arasındaki nakit kampanya destekleri dikkat çekiyor.

Şehir içi pratikliği arayanlardan elektrikli geleceğe adım atmak isteyenlere kadar her bütçeye hitap eden yeni listede öne çıkan detayları ve güncel fiyatları sizler için derledik.

İşte Temmuz 2026 Kia güncel fiyat listesi;