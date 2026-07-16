Kia temmuz ayı güncel fiyat listesi: Sportage, XCeed, Sorento, EV3... İşte güncel fiyatlar

Bu ay özellikle bazı popüler modellerde uygulanan 100.000 TL ile 250.000 TL arasındaki nakit kampanya destekleri dikkat çekiyor.
Şehir içi pratikliği arayanlardan elektrikli geleceğe adım atmak isteyenlere kadar her bütçeye hitap eden yeni listede öne çıkan detayları ve güncel fiyatları sizler için derledik.
İşte Temmuz 2026 Kia güncel fiyat listesi;
1 SPORTAGE TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ
|Modeli
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Kampanya
|Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Live
|2.249.000 TL
|150.000 TL
|2.099.000 TL
|Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Cool
|2.750.000 TL
|150.000 TL
|2.600.000 TL
|Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Elegance
|3.075.000 TL
|150.000 TL
|2.925.000 TL
|Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Prestige
|3.340.000 TL
|100.000 TL
|3.240.000 TL
|Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik)
|Benzin
|GT-Line
|3.650.000 TL
|200.000 TL
|3.450.000 TL
2 EV3 TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ
|Modeli
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı
|EV6 - 125 kW Otomatik
|Elektrikli
|Elegance Standard Range
|3.760.000 TL
|3.760.000 TL
3 EV9 TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ
|Modeli
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Kampanya Desteği
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|149 kW Otomatik 7 Koltuk
|Elektrikli
|Prestige
|6.540.000 TL
|250.000 TL
|6.290.000 TL
|283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk
|Elektrikli
|GT-Line
|7.870.000 TL
|250.000 TL
|7.620.000 TL
|283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk
|Elektrikli
|GT-Line
|7.870.000 TL
|250.000 TL
|7.620.000 TL
4 SORENTO TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ
|Modeli
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Kampanya Desteği
|Kampanyalı Teslim Fiyatı
|1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk
|Hibrit
|Prestige Smart
|6.390.000 TL
|200.000 TL
|6.190.000 TL
|1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk
|Hibrit
|Prestige Smart
|6.530.000 TL
|200.000 TL
|6.330.000 TL
5 XCEED TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ
|Modeli
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Anahtar Teslim Fiyatı
|Kampanya Desteği
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Cool
|1.960.000 TL
|65.000* TL
|1.895.000 TL