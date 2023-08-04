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Kia ve Hyundai 92 bin aracı geri çağırdı

Güney Koreli Hyundai Motor ve Kia, yangın riski nedeniyle ABD'deki yaklaşık 92 bin aracı geri çağırıyor.

04 Ağustos 2023 | 14:35
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Kia ve Hyundai 92 bin aracı geri çağırdı

Geri çağırma birkaç modeli etkiliyor ve şanzıman yağ pompasındaki aşırı ısınabilecek elektrikli bir bileşenle ilgili sorundan kaynaklanıyor.

Şirketler, araç sahiplerine, denetlenene kadar binalardan uzağa ve dışarıya park etmelerini tavsiye etti.

Bu, son yıllarda Hyundai ve Kia araçlarının yangınla ilgili geri çağırma serisinin en sonuncusu.

En son geri çağırmayla ilgili olarak Kia, altı "termal olay" raporu olduğunu ancak herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığını söyledi.

Hyundai, dört benzer raporu olduğunu ve sorun nedeniyle herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm kaydetmediğini söyledi.

Kısa devreyi tetikleyebilir

Hyundai, yangın riskinin yanı sıra, ısı hasarının diğer araç kontrolörlerini etkileyen bir kısa devreyi tetikleyebileceğini söyledi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), "Sahiplerine, geri çağırma onarımı tamamlanana kadar binaların dışına ve yapılardan uzağa park etmeleri tavsiye edilir" dedi.

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