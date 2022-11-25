Kocaeli'de üretilecek, 2023'te yollarda olması hedefleniyor



E-Tourneo Custom, Ford F-150 Lightning pick-up ile aynı 74 kWh kullanılabilir kapasiteli bataryada yüksek yoğunluklu batarya hücresi teknolojisinden ve 160 kW elektrik motorundan yararlanıyor.



Entegre 11 kW AC üç fazlı şarj cihazıyla batarya 8 saatten daha kısa sürede tam kapasiteye ulaşıyor veya 125 kW DC hızlı şarj ile yaklaşık 41 dakikada yüzde 15-80 oranında şarj edilebiliyor. E Tourneo Custom'ın şarj profili hızlı şarjları desteklemek için ön enerji yüklemesi yapabiliyor. Sistem laboratuvar testlerinde 125 kW’lık bir şarj cihazı kullanarak 5 dakikada yaklaşık 38 kilometre menzil sağladı.





İç mekan özellikleri, ikinci ve üçüncü sıralarda raylı koltuklar içeren yeni bir oturma sistemiyle başlıyor.



Yeni Tourneo Custom ayrıca, üç bölgeli elektronik sıcaklık kontrolü, arka bölmede 14 hoparlörlü güçlü B&O ses sistemi, sofistike ortam aydınlatması, mobil cihazlar için kablosuz şarj bölmesi ve ikinci sırada ısıtmalı dış koltuklar gibi özellikler vadediyor. Ford ayrıca, otellerdeki anahtar kartlardan ilham alan bir Dijital Anahtar Sistemi geliştirdi.



Tourneo'ların teknik özelliklerini şimdiye dek en kapsamlı şekilde bir araya getiren, serinin en üst modeli Titanium X.



Standart özellikler arasında 19 inç şık alaşım jantlar, tam matrix LED aydınlatma ve Sensico sentetik deri koltuk döşemeleri sayılabiliyor.



Ford, Tourneo Custom'ı elektrikli güç aktarma sistemlerinin yanı sıra 136 PS, 150 PS veya 170 PS güce sahip en yeni nesil EcoBlue dizel motor ve yeni yüksek verimli 8 vitesli otomatik şanzıman veya 6 vitesli manuel şanzıman seçenekleriyle sunacak



Ford Otosan açıklamasına göre, yeni nesil Tourneo Custom serisinin 2023'ün ikinci yarısında yollarda olması bekleniyor.Açıklamaya göre E-Tourneo Custom'da 370 kilometreye kadar hedef menzile ulaşabilen yüksek verimli elektrikli güç aktarma sistemiyle buluşuyor. 2024 yılında Avrupa pazarına sunulacak 4 yeni tam elektrikli Ford Pro modelinden biri olan E-Tourneo Custom, 8 kişiye kadar koltuk kapasitesine sahip.Açıklamaya göre Van, kombi, kombi van ve minibüs gövde stilleriyle sunulacak E-Tourneo Custom'da yeni model raylı koltuklarla ultra esnek kullanım seçenekleri, otomatik elektrikli kayar yan kapılar, B&O ses sistemi, dijital kart anahtar, panoramik cam tavan ve eğimi ayarlanabilen yenilikçi bir direksiyon simidi gibi özellikler sunuluyor.Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, 'İster hafta sonu aktivite dolu bir aile gezisi ister yöneticilerin konforlu ve şık bir araçla havaalanına transferi için E-Tourneo Custom tam elektrikli güç aktarma sistemi, gelişmiş bağlantılı teknolojileri, rafine tasarımı ve yeni lüks özellikleriyle en doğru tercih olacak. 'Tourneo' adı daima ferah iç tasarım ve çok yönlü taşımacılıkla birlikte anılmıştır. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyarak üst düzey performans ve benzersiz konfor arayan yeni nesil seçici elektrikli araç müşterilerine aradıkları tüm özellikleri tek araçta sunuyoruz" diyor.Açıklamaya göre yeni model ayrıca, 8 vitesli otomatik şanzıman ve kıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ile sunulan yeni nesil Ford EcoBlue dizel motor seçenekleriyle de tercih edilebilecek.EcoBlue dizel motorlu Tourneo Custom modelinin 2023 ortalarından itibaren müşterilere teslim edilmesi, ilave versiyonların ise yıl sonuna doğru sunulması planlanıyor.