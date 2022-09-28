KYMCO Üst Yöneticisi (CEO) Chun-Ping Ko, “Türkiye’de bir montaj tesisi kurmanın olasılığını değerlendirmeye başladığımızı bildirmek isteriz.” ifadesini kullandı.

KYMCO açıklamasına göre, küresel çapta yılda 1 milyonun üzerinde scooter, motosiklet ve ATV üretimi gerçekleştiren KYMCO’nun CEO’su Chun-Ping Ko, Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin ve Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar’ın katılımıyla Adile Sultan Yalısı’nda KYMCO CV3’ün Türkiye tanıtımı gerçekleştirildi.

Chun-Ping Ko, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye’de bir montaj tesisi kurmanın olasılığını değerlendirmeye başladığımızı bildirmek isteriz.” ifadesini kullandı.

Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Dağtekin ise “KYMCO ile ikinci sezonumuzu yaşıyoruz. Kullanıcılarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşlere dayanarak motosikletlerin kalite ve sağlamlıklarını deneyimledik. Beraber çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren üretim için gerekli zeminin oluşmasını beklemiştik. Nihayet bu ziyaretlerinde ikna oldular ve bu güzel haberi paylaşmak mümkün oldu. En kısa zamanda çalışma gruplarımızı kurarak üretim için uygun modeli ve diğer önemli hususları değerlendirmeye başlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

“Hedef, montajla başlayacak iş birliğimizi adım adım Avrupa’ya ihracata taşımak”

Yeni iş birliği süreciyle ilgili basın toplantısında soruları yanıtlayan Dağtekin, şunları kaydetti:

“Türk pazarına uygun ürünlerin ilk etapta CKD (montaj) tipi üretimle bu yolculuğa çıkmaya karar verdik. Ardından hedefimiz, yerlileştirilme oranının artırılması olacak. Bir mertebe vermek açısından bir montaj tesisinin anlamlı olması için model başına 5 bin adet ve üzeri üretmek gerekiyor. Böyle başlayıp zamanla geliştireceğiz. KYMCO’nun Avrupa’daki pazar payı yüzde 11’e ulaştı. Heyecanımız uzun vadede Türkiye’den Avrupa’ya ihracat yapabilmek. Bu hayalle yola çıktık, başarırız. En üst düzeyde ziyaretimize gelen KYMCO’dan tüm desteği alacağımızın sözünü aldık. Hedefimiz, montajla başlayacak iş birliğimizi adım adım Avrupa’ya ihracata taşımak.”

Türkiye’nin önemli bir otomotiv üretim üssü olduğunu da belirten Dağtekin, “Türkiye otomotivde çok önemli bir üs. 2 milyona yakın üretim kapasitesi ve bunu destekleyen yan sanayisi var. Avrupa’nın bu anlamda belki en gelişmiş ülkelerinden biriyiz. Motosiklette de otomotivde gösterdiğimiz başarıyı tekrarlayıp Avrupa’ya yönelik motosiklet üretimi yapabileceğimize de inanıyoruz. O yüzden iç pazardaki payımızı büyütmemiz, iç pazardaki hacmimizi artırmamız çok önemli.” ifadelerini kullandı.