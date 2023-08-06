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Lexus Yeni LBX için Türkiye’de ön talep toplamaya başladı

Lexus’un Yeni B SUV’u LBX için Türkiye’de ön talepler toplanmaya başladı

06 Ağustos 2023 | 16:00
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Lexus Yeni LBX için Türkiye’de ön talep toplamaya başladı

Lexus’un B SUV modeli LBX için online olarak ön talepler açıldı. Lexus'dan yapılan açıklamaya göre LBX, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ile birlikte Türkiye’de de yollara çıkacak.

Marka Lexus.com.tr adresinden online olarak LBX için talepleri almaya başldı. Açıklamaya göre LBX, ürün gamı farklı atmosfer isimleriyle sunuluyor. “Elegant” ve “Relax” atmosferlerine sahip LBX daha rafine hislere odaklanırken, “Emotion” ile “Cool” atmosferleri ise daha sportif karakterleriyle dikkat çekiyor.

Açıklamada modelin özellikleri için şu bilgiler veriliyor: Yeni LBX modeli, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1,5 litrelik üç silindirli motoru içeren Lexus hibrit sistemiyle donatıldı. Yüksek verimlilik ve eğlenceli bir sürüş hedefleyen hibrit sistem, 136 DIN hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor. Daha kompakt yeni E-CVT şanzımanla eşleştirilen LBX modelinde yer alan yeni iki kutuplu nikel-metal hidrit batarya, hızlanmalar sırasında daha fazla elektrik motoru gücünün elde edilmesini amaçlıyor ve tam elektrikli sürüş kapasitesini artırmayı amaçlıyor. LBX, 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 9,2 saniyede gerçekleştiriyor.
 

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