Makyajlı 2023 Toyota Corolla satışa sunuldu: Türkiye fiyatları ne kadar?

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre Yeni Corolla 1.5 litre benzinli ve 1.8 litre hibrit motor seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

1.5 litrelik benzinli motora sahip Corolla, 125 HP güç ve 153 Nm tork değerleriyle sunuyuyor.

Yeni Corolla’nın hibrit versiyonunda Toyota’nın kendi kendini şarj eden 5. nesil tam hibrit teknolojisi yer alıyor. Yeni hibrit sistemi daha iyi sürüş deneyimi, daha yüksek performans ve daha fazla verimlilik vadediyor. Yeni lityum iyon bataryası ile elektrik motoru ve benzinli motoru kombine eden yeni nesil hibrit 1.8 litrelik sistemin gücü yüzde 15 artırılarak 140 HP olurken 185 Nm tork üretiyor.

Corolla Hybrid’in 0-100 km/s hızlanması 1.7 saniye iyileştirilerek 9.3 saniyeye indi. Corolla Hybrid’in ortalama CO2 emisyonu 102-107 g/km olurken, yeni model 4.5-4.7 lt/100 km’lik düşük yakıt tüketimiyle de dikkati çekiyor.

YENİ DİJİTAL TEKNOLOJİLER EKLENDİ

Verilen bilgiye göre, yeni Corolla, yeni elektronik platforma sahip Toyota’nın Yeni Global Mimarisi (TNGA) üzerinde üretiliyor. Yeni modelde sunulan daha fazla fonksiyonel multimedya sistemi ve tamamen dijital, özelleştirilebilir 12.3 inç’lik renkli dijital gösterge ekranı öne çıkıyor. 12.3 inç’lik yeni renkli dijital gösterge ekranı, tüm verilerin her türlü ışık koşulunda kolayca okunmasını hedefliyor. Göstergelerin görünümü ise direksiyondaki düğmelerle 4 farklı modda ayarlanabiliyor.

Ürün gamında sunulan 10.5 inç dokunmatik multimedya ekrana sahip Corolla’da, kolay kullanım için klima ve ses sistemi açma/kapatma işlemleri için fiziksel düğmeler korunuyor.

Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi için daha hızlı ve sezgisel tepkiler veren multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve kablolu Android Auto akıllı telefon entegrasyonlarına sahip bulunuyor.

Açıklamada "Yeni Corolla, sürüş asistanı ve park destek asistan sistemlerinin de dahil olduğu üçüncü nesil Toyota Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi ile donatıldı. Önceki nesil sisteme göre radar ve kamera sistemleri geliştirilen Toyota Safety Sense 3, artık daha geniş alanı ve daha uzun menzili tarayarak daha kapsamlı bir koruma sağlıyor" denildi.

Yeni Corolla'da yer alan Ön Çarpışma Önleyici Sistemi'nin yanı sıra Acil Durum Direksiyon Desteği, Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Sollama Desteği, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Akıllı Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi de Yeni Corolla’nın öne çıkan diğer güvenlik özellikleri arasında.

YENİ COROLLA SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Corolla 706 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla Toyota showroomlarındaki yerini aldı.

Corolla Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2023 MY

Fiyatları (TL) 1.5 Vision 706.900 1.5 Vision Multidrive S 737.800 1.5 Dream Multidrive S 810.800 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 860.800 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 913.200 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 987.500

Corolla Hybrid Fiyatları

Versiyon Tavsiye Edilen 2023 MY Hybrid'e Özel

ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) 1.8 Hybrid Dream e-CVT 939.000 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 973.500 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 999.000 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.073.300

Corolla Cross Hybrid Fiyatları