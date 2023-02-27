Hyundai’den yapılan açıklamaya göre, yeni i10 daha canlı renkler ve yenilenen bir tasarımla geliyor. Açıklamada aracın yeni teknolojileri de bünyesine kattığı belirtildi.

1 Açıklamada, "Yeni i10, makyaj operasyonundan sonra hem içeride hem de dışarıda birkaç tasarım güncellemesine tabi tutuldu" deniliyor. Aracın daha sportif bir duruş sergelemis, alçak tavan ve uzun dingil mesafefesi ile daha cesur bir izlenim uyandırması hedeflenmiş.

2 N LİNE VERSİYONU Hyundai, bazı pazarların satış stratejisine göre N Line versiyonunu da sunuyor. Hyundai i10 N Line, daha fazla sportiflik isteyenler için alternatif olacak. Yeni Hyundai i10 toplam dokuz gövde rengiyle satışa sunulacak. İnci kaplamalı parlak ve açık gri “Lumen Grey” ve mavi-mor karışımı “Meta Blue” gibi özel renklerin öne çıkacağı düşünülüyor.

3 Otomobilin ön kısmındaki farlar ve gündüz sürüş lambaları yenilendi. Ayrıca, daha farklı bir ızgaraya kavuşan i10, arkada da yeni bir LED stoplarla geliyor. Bu arka LED kombine farlar, yatay bagaj kapağı çizgisinde bir 'H' simgesi oluşturuyor. Makyajlanan model ayrıca yeni tasarlanmış 15 inç alaşım jantlara sahip. Aracın 2D logoları mat gri olarak hazırlandı.

4 Otomobilin iç mekanındaysa mavi renkli ambiyans aydınlatmaları dikkati çeken ilk yenilik olarak öne çıkıyor. Yeni bir eklenti olan bu “Mor Paket”, otomobilin sportif dış tasarımıyla uyum hedeflemiş. Dikey mor çizgilere sahip ekose kumaş koltukların yanı sıra dikiş ve havalandırma deliklerinde de mor renkli detaylar bulunuyor.

5 Hyundai i10 N Line ise sportif difüzöre sahip tamponlar, marşpiyeler ve içerideki kırmızı dokunuşlarla motor sporlarından ilham almış.

6 HANGİ TEKNOLOJİLER VAR? Hyundai açıklamasında "i10, standart 4,2 inç LCD gösterge, önde ve arkada USB tip-C bağlantılar, 4G ağına dayalı ikinci nesil eCall ve pazarlara bağlı olarak Over The Air (OTA) harita güncellemeleriyle dikkati çekiyor" deniliyor.

7 Hyundai i10'da 8 inç multimedya ekranı, Sesli Video Navigasyon (AVN), kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj cihazı ve en son Bluelink telematik güncellemesine sahip. Hyundai Smart Sense donanımları da standart olarak sunuluyor.

8 Önden Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) bisikletçileri içerecek şekilde genişletilmiş. FCA'nın ön trafikteki olası kazaları tespit etmeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı olması hedefleniyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ise aracın mevcut şeritte kalmasına yardımcı olmak için direksiyon kontrolünü kullanıyor. Arka Yolcu Uyarısı (ROA) da arka koltuktaki herhangi birinin veya herhangi bir şeyin araçta unutulmasını önlemek için yolculuk sırasında arka kapının açılıp açılmadığını gösterge panelindeki bir mesajla sürücüye hatırlatıyor.

9 İZMİT'TE ÜRETİMİ BAŞLAYACAK Açıklamada "Yeni i10, Avrupalı sürücüler için pratik bir seçim olmaya devam ediyor. Model, elektrikli katlanır aynalarla donatıldı. Selefiyle aynı şekilde koltuklar açıkken 252 litre, koltuklar katlıyken de 1.050 litre bagaj kapasitesi sunan i10, iki kademeli bagaj paneli, tek elle arka koltuk katlama ve arka görüş kamerası da sunuyor. Yeni i10'un üretimi, nisan ayında Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında başlayacak" denildi.

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