Doğan Trend çatısı altında MG markası, Türkiye’de yaklaşık 1,5 yıl önce yeniden doğdu. 1,5 yılda önce elektrikli araçlarla, elektrikli araç rüzgarını da arkasına alan bir iletişim stratejisiyle markayı konumlandıran şirket, yeni dönemde vites artırıyor. Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin, “Uzunca zamandır beklediğimiz ve markayı pazar payı anlamında da adet anlamında da farklı bir lige taşıyacak HS modelimizi Türkiye’ye getirdik” diyor. C-SUV segmentindeki yeni model, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu.

Doğan Grubu otomotivin yavaş yavaş mobiliteye evrildiği bu dönemde yolunu çizmeye devam ediyor. Hem ürün ve hizmetlerimizde hem marka portföyünde birçok yeniliğe giden Doğan Trend’in CEO’su Kağan Dağtekin, “100 yıla yakın geçmişiyle ve özellikle de dünyanın en büyük otomotiv grubu olan SAIC bünyesine girdikten sonra gücüne ve teknolojisine biraz daha güç katan MG markası bizim portföyümüzdeki en önemli oyuncularımızdan biri” dedi.

1,5 yıl önce MG markasını Türkiye’ye getiren şirket, özellikle elektrikli araç rüzgarını arkasına alarak güçlü bir iletişim stratejisiyle markasını konumlandırdı. Yeni dönemde de vites artırdıklarını söyleyen Kağan Dağtekin, “Uzunca zamandır beklediğimiz ve markayı pazar payı anlamında da adet anlamında da farklı bir lige taşıyacak HS modelimizi Türkiye’ye getirdik” diyor.

890 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Doğan Trend Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, MG markasının Türkiye’ye hızı bir giriş yaptığını belirterek, “Elektrikli araç pazarından 2021’de yüzde 11,2’lik bir pay almamız SAIC dünyasından da çok dikkat çekti. Zaten HS’i bugün getirip Avrupa’daki ilk lansmanını yapıyor olmamızın sebebi de biraz bu başarılara bağlı” dedi.

C-SUV segmentinde yeni model, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle 890 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunuldu. Beş yıl garanti ile satışa sunulan HS modeli, bu konuda da pazarda fark yaratmaya hazırlanıyor. Euro NCAP güvenlik derecelendirmesinde tam puan olan 5 yıldız alan model, MG Pilot özellikleri ile yarı otonom sürüş de yapabiliyor.