İngiliz kökenli otomobil markası MG’nin Türkiye genelindeki satış ve servis ağı yeni bayiliklerle büyüyor.

Türkiye’de altı aylık satışta yüzde 15 pazar payına ulaşan MG, yeni noktalar ile büyümesini sürdürüyor. Avrupa’da satışları 5 kat artan, 2021’de ilk 6 aydaki 21 bin satış adedine ulaşan MG, Türkiye’deki 6’ncı, Avrupa’daki 407’nci noktasına Bursa’da Ceketciler Otomotiv ile kavuştu.

1000 metrekaresi servis alanı olmak üzere 2500 metrekarelik yeni tesisi ve 30 kişilik kadrosuyla müşteri taleplerini karşılayacak olan Ceketciler Otomotiv’in açılış töreninde konuşan Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin, şunları söyledi:

“Tüm Türkiye’de satışa sunulduğu günden itibaren önemli bir satış adedine ulaşan ve elektrikli otomobil segmentinde %15 pay elde eden MG markası, Bursalı Ceketciler Otomotiv’in de aileye katılmasıyla Marmara Bölgesi’nde büyük bir güç kazanmış oldu. Bu açılış MG markası için oldukça önemli bir adım. Otomotivin başkenti Bursa’ya yakışan bir tesise kavuştuğumuz için çok memnunuz. Bursalıların elektrikli otomobile olan talebi bizi oldukça şaşırttı ve aldığımız bu enerji ile yeni tesisi açmak üzere Ceketciler Ailesi ile birlikte çalıştık. Ceketciler Ailesi’ne bu yatırım için Doğan Trend Otomotiv olarak teşekkür ederiz. 2021 yılında Türkiye pazarına çok hızlı bir giriş yapan markamız, Doğan Trend Otomotiv’in gücü ve güvencesi ile tüm Türkiye’de yetkili satış ve servis ağını genişletmeyi sürdürecektir” şeklinde konuştu. Ceketciler Yönetim Kurulu Üyesi Mehmetcan Yıldız ise “Doğan Holding Otomotiv Grubu ile devam eden başarılı işbirliğimiz, MG markalı araçlar ile de çalışmaya başlamamızın temel nedeni. Diğer yandan elektrikli araçların yükselen bir değer olduğunun farkındayız ve şirketimizin otomotiv sektöründeki bu önemli değişimin bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. MG’nin yenilikçi modelleri, şirketimizin elektrikli otomobil alanında da öncü olmasını sağladı”