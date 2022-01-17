“Düğünde bazı yakınlarımız altın yerine teker taktı”

Düğüne bir gün kala karavanın ruhsatını aldıklarını belirten Kaybaki,”Karavanı gelin arabası yaptık, çok keyifli bir düğünümüz oldu. Düğünde bazı yakınlarımız altın yerine teker taktı. Yakınlarımız ve arkadaşlarımız karavana göre hediye aldı. O günden beridir de karavanda yaşıyoruz. İkimiz de çalışıyoruz. Sabahları işimize gidiyoruz, akşamları da evimize döner gibi karavanımıza geliyoruz. Hafta sonları karavanımıza binip gezmeye gidiyoruz. Evlenir evlenmez karavanda yaşayan var mı bilmiyorum ama herkese tavsiye ediyoruz. Biz çok mutluyuz.” diye konuştu.