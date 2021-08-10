Nissan, ağustos ayında Yeni Juke olmak üzere Qashqai, Navara ve X-Trail modelleri için sürdürdüğü kampanyaları duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, farklı modellerde 12 aya varan yüzde 0 ya da yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve ÖTV muafiyetleri bulunuyor.

Nissan yenilenen Juke’un Platinum, Platinum Perso, Platinum Premium olmak üzere Platinum donanım ailesinde ve Tekna modelinde ÖTV muafiyeti de olmak farklı seçenekler sunuyor. 2021 model tüm Yeni Juke’lar, 2020 model Tekna hariç diğer modellerde 100 bin TL’lik 12 ay 0,99 faizle kredi imkanı ve takas seçeneği sağlanıyor.

Qashqai, X-Trail ve Navara modelleri yüzde 0 ya da da yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ile sunuyor.

Qashqai ve X-Trail modellerinde 100 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği bulunuyor.

Navara’da ise 2021 modeller için 60 bin TL ve 12 aylık yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

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