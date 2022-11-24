Otomotivcilerden ÖTV matrah düzenlemesi yorumu: Beklentinin gerisinde kaldı 

MASFED: 86 bin liraya varan indirim ortaya çıktı, daha fazlasını bekliyorduk

"Düzenleme ikinci el piyasasına olumlu yansır"

Bozkurt, yazılı açıklamasında, binek otolar ÖTV matrah güncellemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Matrah güncellemesinin beklenenden daha erken yapılmasını olumlu karşıladıklarını dile getiren Bozkurt, "Birkaç gün önce matrah güncellemelerinin 1 Aralık tarihinde yapılacağı yönünde yapılan haberler sebebiyle, müşteriler beklemeye girmiş ve satışlar durma seviyesine gelmişti. Matrah güncellemesinin daha erkenden yapılarak, beklentide kalan müşteriler ve sektör açısından bugün açıklanmış olması çok yerinde bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.Bununla beraber, en son Ağustos 2021 tarihinde yapılan bir önceki matrah güncellemesinden önce yaklaşık 50 farklı modelin yüzde 80’lik dilimin altında kaldığını anımsatan Bozkurt, şunları kaydetti:"O tarihten itibarenMotorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Sekreteri Niyazi Berktaş, binek otoların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişikliklerin ikinci el piyasasına olumlu yansıyacağını belirterek, "Herkes bir aracın fiyatı 150-200 bin lira düşecek diye bekliyordu. 'Ben o zaman alırım' diyordu. İkinci el de satılmıyordu ama şu an ortadaki belirsizlik bitirildi." dedi.Düzenlemenin A segmenti araçlar ile B segmenti araçların bir kısmını kapsadığını ifade eden Berktaş, ithal araçlar ile fiyatı 595 bin liranın üzerindeki araçların düzenlemenin dışında kaldığını söyledi.Değişikliğin nihai kullanıcıya faydası olduğunu bildiren Berktaş," değerlendirmesinde bulundu.Berktaş, vatandaşların araçları yatırım olarak değil, ihtiyaç olarak düşünmesi gerektiğini vurgulayarak, "595 bin liranın altındaki araçları matrah düzenlemesiyle avantajlı alabilirler. Bunun için de yıl başına kadar süreleri var. Buldukları araçları mutlaka alsınlar." dedi.Berktaş, düzenlemenin ikinci el piyasasına yansımasının olumlu olacağını belirterek, "diye konuştu.İkinci el piyasasındaki en büyük sorunun banka kredileri olduğunu dile getiren Berktaş, kredilerin ulaşılamaz durumda olduğunu savundu. Berktaş, "Biz sektör olarak nihai kullanıcıların şikayetlerini alıyoruz. Kredi çıkmıyor. Kredi vermek istemiyorlar. İkinci el ve otomobil ticaretinin üstünde bir el var, bu el vanayı biraz kısıyor. Ticaret biraz az olsun istiyor. Enflasyonun düşürülmesiyle alakalı bir durum bu. Saygı duyuyoruz ama sektörümüzün üzerinden elinizi çekin diyoruz." ifadelerini kullandı.İkinci el araç alım satımında kayıt dışılığın da fazla olduğuna işaret eden Berktaş, yıllık 5 milyon aracın kayıt dışı ticaretinin yapıldığını ve bu durumun düzenlenmesi için yetkililerden destek istediklerini söyledi.