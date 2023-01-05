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ODMD Başkanı: Birçok markada neredeyse araç kalmadı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt “Birçok markada neredeyse hiç araç kalmamış olması gerekiyor. Artık 2023 model araçları konuşacağımız bir dönem başlıyor" diye konuştu.

05 Ocak 2023 | 14:25
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ODMD Başkanı: Birçok markada neredeyse araç kalmadı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt “Aralık'ta yaklaşık 115 bin adetlere ulaşan toplam pazar büyüklüğüyle markaların stoklarında çok düşük adetlerde araç kalmış olması lâzım diye tahmin ediyorum. Birçok markada ise neredeyse hiç araç kalmamış olması gerekiyor. Artık 2023 model araçları konuşacağımız bir dönem başlıyor” dedi.

Bloomberg HT yayınına katılan Bozkurt “Yerli otomobillerin, aşağı yukarı bu ayın ortasında fabrikalarda üretilip satışa hazır hale getirileceğine dair bir beklentimiz var. İthallerde de genelde Şubat ortasından sonra araçların girişleri olacaktır. Tabii ki üretici bazında yapılan fiyat artışları bizim de fiyatlarımıza yansıyacaktır. Dünyadaki genel enflasyon seyri, maliyetlerin üzerindeki artış baskısı nihayetinde son fiyata yansımaya devam ediyor” dedi.

Kasım'da yapılan matrah düzenlemesinin ne sektörün ne de müşterilerin beklentilerini karşılamadığını ifade eden Bozkurt “Önümüzdeki dönemde gerekli olan yasal düzenleme ile birlikte matrahların normal dediğimiz seviyelere gelmesini diliyoruz. Araç olup olmamasından bağımsız olarak matrah güncellemelerinin gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

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