Opel Ağustos ayı kredi kampanyasını duyurdu: Opel'de ağustos 2023 fiyatları nasıl?

Opel'den yapılan açıklamaya göre Ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasının detayları ve modellerin başlangıç fiyatları şöyle:

1 OPEL CORSA Opel Corsa, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla 880 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

2 ASTRA Opel Astra, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle birlikte 1 milyon 239 bin 900 liradan başlıyor.

3 CROSSLAND Elegance donanımıyla 250 bin lira için 12 ay vadede yüzde 1,99 faizli kredi; Essential donanımıyla 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Crossland, 1 milyon 104 bin 900 liralık başlangıç fiyatıyla satılıyor.

4 MOKKA 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 415 bin 900 liradan başlarken, sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınlarına ek avantajlar sunuluyor.

5 GRANDLAND GRANDLAND

6 CORSA ELEKTRİK Opel, online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunuyor. Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ve Eşarj kartı hediyesiyle 1 milyon 226 bin 900 liraya satılıyor.

7 MOKKA ELEKTRİK Mokka Elektrik ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle beraber Eşarj kartı hediyesiyle 1 milyon 493 bin 900 liradan başlıyor.

8 ASTRA ELEKTRİK Opel Astra Elektrik modeline online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin liralık kapora ödeyerek ön sipariş geçilebiliyor.

9 TİCARİ ARAÇLAR Zafira Life modeli; 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 592 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.