Opel Aralık 2022 kampanyasını ve fiyatlarını duyurdu

Opel Türkiye Aralık ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Peki, Opel'de Aralık ayı itibarıyla fiyatlar nasıl? İşte Opel Aralık 2022 fiyat listesi...

Corsa

Corsa’nın Elegance ve Ultimate otomatik vites versiyonları, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Opel Corsa ÖTV matrah güncellemesi sonrası 464 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Yeni Opel Astra

Açıklamaya göre yeni Opel Astra, otomatik şanzımanlı tüm versiyonlarında 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği sunuyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli ise 693 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Crossland

Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Crossland, 629 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla satılıyor.

Grandland

Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 962 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Mokka

Opel Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 870 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Açıklamada "Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor" denildi.

Ticari Araçlar

Opel açıklamasına göre ticari araç ürün ailesinde aralık ayında 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri var.

Combo Life 525 bin 900 TL’den, Combo Cargo’ya ise 421 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Vivaro Cargo 561 bin 900 TL’den, Vivaro City Van ise 682 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.





