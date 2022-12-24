Opel, yeni Opel Astra-e'nin ilk görüntülerini yayınladı. Astra’nın tamamen elektrikli versiyonu da geliyor. Yeni Opel Astra Sports Tourer-e de aynı zamanda bir Alman üreticinin tamamen elektrikli ilk station wagon otomobili olacak.

1 2028'de Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçirmeye devam eden Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonuyla yoluna devam ediyor. Astra, yeni nesliyle ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretime geçecek.

2 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELİYOR? Astra ve Astra Sports Tourer içten yanmalı motorlara ek olarak, Astra GSe de dahil olmak üzere elektrikli şarj edilebilir versiyonlarla da sunuluyor. 2023 baharından itibaren sipariş edilebilecek olan batarya elektrikli Astra-e’nin Türkiye’de 2023 yılının ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor.

3 - “Elektrikliye geçiş hamlemize hız kesmeden devam ediyoruz” Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, şunları kaydetti: “Astra-e ve Astra Sports Tourer-e gerçek bir öncü. Beş kapılı hatchback ve station wagon gövde tiplerinin yeni batarya elektrikli versiyonlarıyla kullanıcılar, günlük kullanıma uygun, konforlu ama daha da önemlisi emisyonsuz sürüşün keyfini sürebiliyor. Ulaşımda 'Greenovation' ile kastettiğimiz tam olarak bu. Aynı zamanda, elektrikliye geçiş hamlemize de hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni Opel Astra-e, Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka olma yolunda bizim için önemli bir kilometre taşı niteliğini taşıyor.”

4 Opel açıklamasında şu detaylar yer aldı: Elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 NM tork sağlıyor. Böylece gaz pedalına dokunma anından itibaren hızlı bir kalkış ve hızlanma deneyimi yaşanıyor. Yeni Astra-e 170 km/s maksimum hıza sahip. Astra-e kullanıcısı, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç mod arasından seçim yapabiliyor.