Opel Corsa yenilendi, 2023 bitmeden yollarda olacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel'in Türkiye'de 2023'ün ilk 4 ayında en çok satılan Opel modeli olan Corsa yenilendi.

Yeni Corsa, ön cephedeki karakteristik Opel Vizör marka yüzü ve arka cephede tam ortada konumlanan Corsa yazısıyla dikkati çekiyor. İç tasarım ise Qualcomm Technologies'in Snapdragon Kokpit Platformu'na dayanan kokpit, 10 inçe kadar büyük renkli dokunmatik ekrana sahip yeni bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor. Grafik gri gövde rengi de Corsa ile ilk kez sunuluyor.

1 Açıklamaya göre yeni Corsa Elektrik, WLTP'ye göre 402 kilometreye kadar menzil sağlayan batarya ile donatılıyor. Yenilenen model tamamen batarya elektrikliden, içten yanmalı motorlara kadar çeşitli güç aktarma çeşitliliği sunuyor.

2 'YENİ ELEKTRİK TEKNOLOJİSİ' Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Opel Corsa'nın 40 yılı aşkın süredir en çok satanlar listesinde yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi: Son 2 yılda Almanya'da segmentinde en çok satan otomobil olurken, 2021'de İngiltere'de toplamda en çok satan otomobil olma başarısını gösterdi. Bu başarı, emeklerimizin karşılığını almamızı sağlıyor ve ileriye dönük olarak daha da iyisini yapmak için bizi motive ediyor. Yeni Corsa daha modern, daha duygusal ve daha cesur. Çarpıcı tasarımı, üst segmentlere ait ileri teknolojileri ve yeni elektrik teknolojisi ile müşterilere, bugün bu segmentteki bir otomobilden neler bekleyebileceklerini göstermek istiyoruz"

3 YENİ TASARIM Siyah Vizör, Corsa'nın ön cephesini kaplayarak araç ızgarasını, LED farları ve Opel'in merkezi 'Şimşek' logosunu tek bir ögede birleştiriyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, ön ve arkadaki marka logosu siyah veya mat saten gümüş renginde uygulanıyor. Alt ön tampondaki hava girişleri artık daha büyük ve daha belirgin görünüyor. Birkaç ay önce ilk kez sınırlı sayıda üretilen 'Opel Corsa 40' özel versiyonunda da olduğu gibi, Corsa logosu bagaj kapağının ortasında yer alıyor.

4 İÇ TASARIM Yeni koltuk modelleri dışında yeni bir vites kolu ve direksiyon da tasarımda dikkat çekiyor. Qualcomm Technologies'in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, grafik, multimedya, bilgisayarla görme ve yapay zeka (AI) özelliklerine sahip.

5 İlk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar, kablosuz olarak hem aracın bilgi-eğlence sistemine bağlanıyor hem de şarj edilebiliyor.

6 Açıklamaya göre araçta yeni, yüksek çözünürlüklü panoramik geri görüş kamerası; uyarlanabilir hız sabitleyici ve yan cephe koruması, otomatik acil durum freni veya yaya algılama özelliğine sahip önden çarpışma uyarısı gibi destek sistemlerine ship.

7 OPEL'İN 2028 HEDEF 12 elektrikli modele ulaşan Opel, 2028'e kadar Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka haline gelmeyi planlıyor.

8 İKİ ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ SEÇENEĞİ Açıklamada "Yeni Corsa Elektrik, 100 kW/136 HP ile WLTP'ye göre 350 kilometreye kadar ve 115 kW/156 HP ile WLTP'ye göre 402 kilometreye kadar menzil olmak üzere iki elektrikli sürüş seçeneğine sahip bulunuyor. Yeni Corsa Elektrik hızlı şarj cihazı ile yüzde 20'den yüzde 80'e 30 dakikada şarj oluyor" deniliyor.

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