Opel'de 2023 stratejisi

Opel, 2023 yılında elektrikli modelleri ile öne çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Opel Astra-e’nin Avrupa’da ilkbahar, Türkiye’de ise yılın ikinci yarısında satışa sunulması hedefleniyor. ​​​​​​​



Mokka-e de Opel’in elektrikliye geçiş hamlesini desteklemeye devam edecek.

2023 yılı, markanın dinamik alt markası GSe için de önemli bir yıl olacak. Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe ve Grandland GSe yakında Avrupa'da siparişe açılacak.

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Opel’in tamamen elektrikli bir marka olma yolundaki geçişinin 2023 yılında da devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Müşterilerimiz özellikle dinamik GSe modellerimizden birine ilk kez oturduklarında veya yeni Astra-e ile ilk test sürüşlerinin keyfini çıkardıklarında bunu daha iyi anlayacaklar. Ayrıca, yollara ve yarış pistlerine heyecan getiren elektrikli rallilere de devam ediyoruz. Opel, bu ve diğer sürprizlerle 2023 yılında da insanları heyecanlandırmaya devam edecek. Elektrikli ulaşımın hem heyecan verici hem de günlük kullanıma uygun olabileceğini kanıtlayan modellerimiz; Corsa-e, Astra-e, Mokka-e ve GSe, 2023 yılında daha da öne çıkan modellerimiz olacak. Elektrikli binek araç modellerimiz ve elektrikli hafif ticari araç ürün gamımızla ilgili haberler için bizi izlemeye devam edin.”