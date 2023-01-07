ARA
Bist 100
5341,96
4,41%
Bist 100
Dolar/TL
18,7233
-0,2185%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9328
0,9757%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0643
1,1629%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1123,7
1,62%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Opel'de 2023 stratejisi

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, "Elektrikli ulaşımın hem heyecan verici hem de günlük kullanıma uygun olabileceğini kanıtlayan modellerimiz, Corsa-e, Astra-e, Mokka-e ve GSe, 2023 yılında daha da öne çıkan modellerimiz olacak" diyor.

07 Ocak 2023 | 22:12
Son Güncellenme: 07 Ocak 2023 | 23:03
0
Opel'de 2023 stratejisi

Opel, 2023 yılında elektrikli modelleri ile öne çıkmaya hazırlanıyor. 

Yeni Opel Astra-e’nin Avrupa’da ilkbahar, Türkiye’de ise yılın ikinci yarısında satışa sunulması hedefleniyor. ​​​​​​​

Mokka-e de  Opel’in elektrikliye geçiş hamlesini desteklemeye devam edecek.

2023 yılı, markanın dinamik alt markası GSe için de önemli bir yıl olacak. Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe ve Grandland GSe yakında Avrupa'da siparişe açılacak.

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Opel’in tamamen elektrikli bir marka olma yolundaki geçişinin 2023 yılında da devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Müşterilerimiz özellikle dinamik GSe modellerimizden birine ilk kez oturduklarında veya yeni Astra-e ile ilk test sürüşlerinin keyfini çıkardıklarında bunu daha iyi anlayacaklar. Ayrıca, yollara ve yarış pistlerine heyecan getiren elektrikli rallilere de devam ediyoruz. Opel, bu ve diğer sürprizlerle 2023 yılında da insanları heyecanlandırmaya devam edecek. Elektrikli ulaşımın hem heyecan verici hem de günlük kullanıma uygun olabileceğini kanıtlayan modellerimiz; Corsa-e, Astra-e, Mokka-e ve GSe, 2023 yılında daha da öne çıkan modellerimiz olacak. Elektrikli binek araç modellerimiz ve elektrikli hafif ticari araç ürün gamımızla ilgili haberler için bizi izlemeye devam edin.”

0
  • ALTIN GRAM - TL 1123,7 1,62%
  • ALTIN ONS 1866,63 1,82%
  • BIST 100 5341,96 4,41%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7233 -0,2185%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9328 0,9757%
  • EURO/USD 1,0643 1,1629%
  • INGILIZ STERLINI 1,20955 1,55496%
  • JAPON YENI 132,097 -0,949%
  • KANADA DOLARI 1,34445 -1,00727%
  • RUS RUBLESI 72,5 -0,2477%
Günün En Çok Okunanları
Netflix, Wednesday'in 2. sezonunu resmen duyurdu
TCMB menkul kıymet tesis oranını yükseltti
Bakan Nebati: 76 milyar lirayı aşan kamu zararını önledik
Bir market daha fiyat sabitleme kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL