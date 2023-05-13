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Opel'den Mayıs ayı kredi kampanyası

Opel kısa bir süre önce Mayıs ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu. Peki, Opel Mayıs 2023 fiyatları nasıl? İşte Opel'in Mayıs kampanyası ve Opel'in sitesine göre Mayıs ayı başlangıç fiyatları

13 Mayıs 2023 | 15:49
0
Opel'den Mayıs ayı kredi kampanyası

Opel kısa bir süre önce Mayıs ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu. İşte Opel'in duyurduğu kredi kampanyasının detayları ve markanın mayıs ayı başlangıç fiyatları:

1
YENİ ASTRA

YENİ ASTRA

Yeni Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 844 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
2
OPEL GRANDLAND

OPEL GRANDLAND

Opel Grandland, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 191 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
3
MOKKA

MOKKA

Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 5 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
4
MOKKA-e

MOKKA-e

Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle beraber 1 milyon 85 bin 900 TL’ye satılıyor.
5
CROSSLAND

CROSSLAND

Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Crossland, 783 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla satılıyor.
6
CORSA

CORSA

Corsa, 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 604 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
7
CORSA-e

CORSA-e

Opel Corsa’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle birlikte 949 bin 900 TL’ye satılıyor.
8
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde mayıs ayına özel 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuyor. Combo Life’a, 621 bin 900 TL, Combo Cargo ise 478 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
9
VİVARO

VİVARO

Vivaro Cargo, 684 bin 900 TL’den, Vivaro City Van ise 795 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
10
ZAFİRA

ZAFİRA

Yeni Zafira Life, 1 milyon 117 bin 900 TL’den başlayan satışa sunuluyor.
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