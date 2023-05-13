Opel kısa bir süre önce Mayıs ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu. İşte Opel'in duyurduğu kredi kampanyasının detayları ve markanın mayıs ayı başlangıç fiyatları:

1 YENİ ASTRA Yeni Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 844 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

2 OPEL GRANDLAND Opel Grandland, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 191 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

3 MOKKA Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 5 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

4 MOKKA-e Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle beraber 1 milyon 85 bin 900 TL’ye satılıyor.

5 CROSSLAND Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Crossland, 783 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla satılıyor.

6 CORSA Corsa, 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 604 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

7 CORSA-e Opel Corsa’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle birlikte 949 bin 900 TL’ye satılıyor.

8 TİCARİ ARAÇLAR Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde mayıs ayına özel 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuyor. Combo Life’a, 621 bin 900 TL, Combo Cargo ise 478 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

9 VİVARO Vivaro Cargo, 684 bin 900 TL’den, Vivaro City Van ise 795 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.