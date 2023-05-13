Opel kısa bir süre önce Mayıs ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu. İşte Opel'in duyurduğu kredi kampanyasının detayları ve markanın mayıs ayı başlangıç fiyatları:
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YENİ ASTRAYeni Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 844 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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OPEL GRANDLANDOpel Grandland, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 191 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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MOKKAMokka, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 5 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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MOKKA-eOpel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle beraber 1 milyon 85 bin 900 TL’ye satılıyor.
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CROSSLANDCrossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Crossland, 783 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla satılıyor.
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CORSACorsa, 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 604 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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CORSA-eOpel Corsa’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle birlikte 949 bin 900 TL’ye satılıyor.
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TİCARİ ARAÇLAROpel, tüm ticari araç ürün ailesinde mayıs ayına özel 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuyor. Combo Life’a, 621 bin 900 TL, Combo Cargo ise 478 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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