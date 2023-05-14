Opel, geçen ay gerçekleştirdiği 6 bin 523 adetlik satış rakamıyla bugüne kadarki en yüksek nisan ayı satışına ulaştığını duyurdu.

Opel’den yapılan açıklamaya göre Opel Nisan 2023’de gerçekleştirdiği 6 bin 523 adetlik satış rakamıyla bugüne kadarki en yüksek nisan ayı satışına ulaştı.

Açıklamada "Nisan ayında Opel, 5 bin 107 adet binek araç satışıyla 6,6 pazar payı elde etti ve 4’üncü sıraya kadar yükseldi. Geçen ay bin 416 adetlik ticari araç satışına imza atan Opel, yüzde 7’lik paya ve 5’inci sıraya ulaştı. 2022 yılının nisan ayına göre satışlarını 6 kat artıran Marka, ilk 4 aylık dönemde de güçlü bir performans ortaya koydu" denildi.

-Ocak-Nisan rakamları

Yılın ilk 4 aylık döneminde ise 18 bin 938 adetlik satış rakamına ulaşan Opel, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 117 artırmış oldu. İlk 4 aylık dönemde 14 bin 808 adet binek araç satışıyla marka, yüzde 5,9’luk pazar payı elde etti. Toplam satışlarda ise yüzde 5,7’lik pazar payına ulaştı ve 6’ncı sırada yerini aldı.

-"Üretimde ekstra adetleri temin edebiliyoruz"

Açıklamada, yılın ilk 4 aylık dönemine ilişkin değerlendirmesine yer verilen Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, "Markamıza olan ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Biz de müşterilerimize daha fazla araç tedarik ederek yeni bir Opel sahibi olmaları için tüm gayretimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıl sonu için yüzde 6.5’lik pazar payını hedeflediklerini bildiren Özocak, "Pazarın pozitif gelişimine paralel olarak aldığımız aksiyonlar bize yüzde 6.5’lik pazar payı getirecek. Şu anda üretim bize pozitif sinyaller veriyor. Global tarafından da bize öncelik veriliyor. Üretimde ekstra istediğimiz adetleri temin edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Elektrikli araç pazarındaki payımız 6,7’nin üzerine çıkıyor"

Emre Özocak, yeni Astra’nın satışa sunulmasından bu yana modelin büyük bir taleple karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"980 adetlik Astra satışımızla, 2’nci sıradaki yerimizi koruyoruz. Astra’da olduğu gibi B-SUV da Opel’in çok iddialı olduğu bir segment. Mokka ve Crossland modellerimizle 3’üncü sıradayız. Corsa da kendi segmentinde ilk 3’te yer alıyor. Opel olarak ticari model atağımızla da bu alandaki büyümemizi sürdürüyoruz. Zafira Life modelimiz, yüzde 16’lık payla segmentinin 2’nci sırasında yer alırken, Opel Combo Cargo 3’üncü, Combo Life ise yine kendi segmentinde 4’üncü sırada bulunuyor.

Elektrikli araçlarımız Mokka-e ve Corsa-e ile yükselişimiz sürüyor. Özellikle Corsa-e, elektrikli araç pazarından yüzde 5,8 pay alarak en çok tercih edilen 5’inci model olarak dikkati çekiyor. Mokka-e modelimizin satış adetlerini de göz önünde bulundurduğumuzda, elektrikli araç pazarındaki payımız 6,7’nin üzerine çıkıyor."