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Opel Haziran ayı kredi seçeneklerini duyurdu: Peki, Opel'de Haziran fiyatları nasıl?

Opel bir süre önce Haziran ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu. Peki, Haziran itibarıyla Opel'de fiyatlar nasıl? Haziran ayı beraber pek çok sıfır kilometre otomobile zam gelmiş durumda. İşte Opel Haziran 2023 fiyat listesi

15 Haziran 2023 | 10:03
Son Güncellenme: 15 Haziran 2023 | 10:20
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Opel Haziran ayı kredi seçeneklerini duyurdu: Peki, Opel'de Haziran fiyatları nasıl?

Otomotiv veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata verilerine göre kur farkı nedeniyle sıfır kilometrede 2-12 Haziran arasında 35 markanın genel ortalamadaki zam oranı yüzde 8 oldu. Peki, marka marka durum ne? İşte Opel'in sitesine göre 15 Haziran itibarıyla modellerin başlangıç fiyatları:

1
OPEL ASTRA

OPEL ASTRA

Opel'in sitesindeki listeye göre Yeni Opel Astra, 972 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
2
YENİ OPEL GRANDLAND

YENİ OPEL GRANDLAND

Opel Grandland, 120 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile birlikte 80 bin TL takas desteğiyle 1 milyon 362 bin bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. .
3
OPEL MOKKA

OPEL MOKKA

Opel Mokka, 1 milyon 110 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka'da ek indirim alabiliyor.
4
OPEL MOKKA ELEKTRİK

OPEL MOKKA ELEKTRİK

Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik ise 1 milyon 291 bin 900 TL'ye listeleniyor.
5
CROSSLAND

CROSSLAND

Crossland, 918 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla sunuluyor.
6
CORSA

CORSA

Corsa 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle 696 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
7
CORSA ELEKTRİK

CORSA ELEKTRİK

Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 59 bin 900 TL'ye satılıyor.
8
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Combo Life'a 722 bin 900 TL'den; Combo Cargo ise 555 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
9
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Vivaro Cargo, 787 bin 900 TL'den; Vivaro City Van ise 915 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
10

Yeni Zafira Life, 1 milyon 285 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla satışa çıkıyor.
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