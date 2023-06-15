Opel Haziran ayı kredi seçeneklerini duyurdu: Peki, Opel'de Haziran fiyatları nasıl?

Otomotiv veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata verilerine göre kur farkı nedeniyle sıfır kilometrede 2-12 Haziran arasında 35 markanın genel ortalamadaki zam oranı yüzde 8 oldu. Peki, marka marka durum ne? İşte Opel'in sitesine göre 15 Haziran itibarıyla modellerin başlangıç fiyatları:

1 OPEL ASTRA Opel'in sitesindeki listeye göre Yeni Opel Astra, 972 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

2 YENİ OPEL GRANDLAND Opel Grandland, 120 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile birlikte 80 bin TL takas desteğiyle 1 milyon 362 bin bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. .

3 OPEL MOKKA Opel Mokka, 1 milyon 110 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka'da ek indirim alabiliyor.

4 OPEL MOKKA ELEKTRİK Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik ise 1 milyon 291 bin 900 TL'ye listeleniyor.

5 CROSSLAND Crossland, 918 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla sunuluyor.

6 CORSA Corsa 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle 696 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

7 CORSA ELEKTRİK Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 59 bin 900 TL'ye satılıyor.

8 TİCARİ ARAÇLAR Combo Life'a 722 bin 900 TL'den; Combo Cargo ise 555 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

9 TİCARİ ARAÇLAR Vivaro Cargo, 787 bin 900 TL'den; Vivaro City Van ise 915 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.