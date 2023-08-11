Opel konsept aracı Experimental'i sergilemeye hazırlanıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Opel Experimental dış tasarımıyla Opel markasının önümüzdeki yıllardaki tasarım yaklaşımını ortaya koyuyor. Konsept otomobil aero-verimlilik özellikleri, hafif koltuklar ve yeni bir yükseltilmiş gösterge ekranı seviyesiyle dikkat çekiyor.

Batarya elektrikli crossover, bu yıl 5-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Münih'te gerçekleşecek olan IAA Mobility'de dünyaya tanıtılacak.

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Opel Experimental'in gelecek modellere ve teknolojilere, geleceğin tasarımına, hatta yeni bir çağa ve markanın geleceğine dair Opel'in vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, 'Bu çarpıcı konsept otomobil, yol gösteren bir ışığı temsil ediyor ve bir kez daha Opel’in öncü ruhunu sergiliyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams ise Opel Experimental konseptinin, 'Cesur ve Yalın' tasarım felsefelerinin daha uç noktada bir yorumunu sunduğunu aktardı.

Adams, 'Geleceğe yönelik vizyonumuzu da şekillendiriyor. Tasarımındaki birçok öğe ve arkasındaki fikir, gelecekteki seri üretim araçlarımızda da karşımıza çıkacak. Yeni model, dış tasarımı, çarpıcı silueti ve optimize edilmiş aerodinamik performansı ile öne çıkıyor. İç tasarım ise insanda sürükleyici ve duygusal bir kullanıcı deneyimi yaratıyor.' ifadelerini kullandı.

- Tasarım hakkında

Açıklamaya göre Opel Experimental'ın siluetindeki en çekici noktalardan biri krom parça içermiyor olması. Elektrikli otomobil dört tekerlekten çekiş ile donatılmış durumda. Geleneksel yan aynalar yerini C sütunlarına tam olarak entegre edilmiş 180 derecelik kameralara bırakıyor.

Ön Compass çevresinde yeni nesil 4D Opel Vizör bulunuyor. Sensörler, lidar, radar ve kamera sistemleri dahil olmak üzere gelişmiş görüş teknolojilerinin eklenmesiyle buradaki hacim de büyüyor.

Dış boyut açısından Opel Experimental'in, kompakt C-segmentinde yer alsa da, iç mekan D-segmenti ferahlığına sahip olduğu ifade ediliyor. Direksiyon simidinin gerekmedikçe zahmetsiz bir şekilde katlandığı belirtilen açıklamada, bunun elektrikli direksiyon sistemi ile mümkün olduğu ve böylece mekanik direksiyon bileşenlerini ortadan kaldırdığı ve bunun da ağırlığı azaltmaya yardımcı olduğu aktarılıyor.

- 'Tech Bridge' ile bilgiler ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebiliyor

Verilen bilgiye göre, kullanıcılar, güncel Opel modellerinde kullanılan Pure Panel'in yeni bir yorumu olan ince 'Tech Bridge' ile bilgileri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebiliyor. Bu çözüm, geleneksel ekranlar yerine bilgi veya eğlence, yapay zeka ve doğal sesli kontrol paneli ile desteklenen artırılmış projeksiyon teknolojisini kullanıyor. Havada süzülen, şeffaf 'Pure Pad', ön kol dayamanın önünde yer alıyor. Sürücünün kişisel tercihlerine göre yapılandırılabiliyor. Böylece en sık kullanılan işlevlere anında erişim sağlanıyor.